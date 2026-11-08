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Written By SIVA SIVA

விலை குறைந்ததால் தீபாவளிக்கு தங்கத்தை வாங்கி குவிக்கும் மக்கள்.. வரலாறு காணாத விற்பனை...

தீபாவளி தங்கம் வாங்குதல்
Written By: SIVA
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (09:22 IST)
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தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்துள்ளதால், இந்தியா முழுவதும் நகை விற்பனை வரலாறு காணாத அளவுக்கு எழுச்சி பெற்றுள்ளது. 
 
கடந்த வாரத்துடன் ஒப்பிடும்போது தங்கம் விலை குறைந்திருப்பது நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதுடன், இத்தகைய மங்களகரமான நாட்களில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணயங்கள், பாரம்பரிய நகைகள் போன்றவற்றை வாங்குவதற்குப் பொதுமக்களை ஊக்கப்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்தியாவில் தீபாவளி பண்டிகையில் தங்கம் வாங்குவது செல்வத்தையும் செழிப்பையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது. இதன் காரணமாக முன்னணி நகைக்கடைகளில் வாடிக்கையாளர்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்று நகைகளை வாங்கி வருகின்றனர்.
 
கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த ஆண்டு தங்கம் விற்பனை சுமார் 30 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என வியாபாரிகள் மற்றும் சந்தை நிபுணர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். விலை குறைவு மற்றும் நுகர்வோரின் சாதகமான மனநிலை ஆகியவை இந்தியாவின் சில்லறை வர்த்தக துறைக்கு தேவையான உத்வேகத்தை அளித்துள்ளன. சர்வதேச பொருளாதார நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப விலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என்றாலும், இந்தத் தீபாவளி சீசன் நகை விற்பனை சந்தைக்கு மிகவும் லாபகரமானதாக அமைந்துள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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