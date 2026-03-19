வியாழன், 19 மார்ச் 2026
Last Updated : வியாழன், 19 மார்ச் 2026 (16:01 IST)

12 லட்சம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம்.. பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தவர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா..!

12 லட்சம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம்.. பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தவர்கள் கோவிந்தா கோவிந்தா..!
கடந்த மூன்று நாட்களாக ஏற்றத்துடன் காணப்பட்ட இந்திய பங்குச்சந்தை, இன்று காலை வர்த்தக தொடக்கத்திலேயே பெரும் சரிவை சந்தித்தது. சென்செக்ஸ் 1,953 புள்ளிகளும், நிஃப்டி 453 புள்ளிகளும் சரிவுடன் தொடங்கின. 
 
வர்த்தக முடிவில் சென்செக்ஸ் 2,000 புள்ளிகளுக்கு மேல் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில், நிஃப்டி 800 புள்ளிகள் வரை சரிந்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு சுமார் 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.
 
மத்திய கிழக்கில் ஈரான் நடத்திய எரிசக்தி தாக்குதல்களால் கச்சா எண்ணெய் விலை ஒரு பேரல் 110 டாலரை தாண்டியது இந்த சரிவுக்கு முக்கிய காரணமாகும். மேலும், எச்டிஎப்சி வங்கித் தலைவர் அதிரடியாக பதவி விலகியதால் அந்த வங்கியின் பங்குகள் பலத்த சரிவைச் சந்தித்தன. 
 
அமெரிக்க ஃபெடரல் ரிசர்வ் வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் செய்யாததால், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இந்திய சந்தையிலிருந்து முதலீடுகளை திரும்பப் பெற தொடங்கியுள்ளனர். கிப்ட் நிஃப்டியும் சரிவை காட்டிய நிலையில், இந்திய சந்தை இன்று ரத்தக் களறியாக காட்சியளித்தது.

Edited by Siva

விஜய் முகத்தில் ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷம்?!.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்தது என்ன?...

விஜய் முகத்தில் ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷம்?!.. சிபிஐ அலுவலகத்தில் நடந்தது என்ன?...கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் தவெகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள், கரூர் மாவட்ட உயர் போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் என பலரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

சங்கீதாவால் விஜய்க்கு வரப்போகும் சிக்கல்!.. வேட்புமனு ரிஜெக்ட் ஆகுமா?...

சங்கீதாவால் விஜய்க்கு வரப்போகும் சிக்கல்!.. வேட்புமனு ரிஜெக்ட் ஆகுமா?...நடிகரும், தவெக தலைவருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா சில நாட்களுக்கு முன்பு விஜயிடமிருந்து விவகாரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்தை நாடினார்.

தெரியாது.. விஜய்தான் காரணம்!. சிபிஐ விசாரணையில் மழுப்பிய செந்தில் பாலாஜி!..

தெரியாது.. விஜய்தான் காரணம்!. சிபிஐ விசாரணையில் மழுப்பிய செந்தில் பாலாஜி!..தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவர் பிரச்சார வாகனத்தின் மேல் பேசிக்கொண்டிருந்த போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு பலரும் மயக்கமடைந்தனர்.

எனக்கு ஐஜி-ய தெரியும்!. விஜய் திமுகவை எதிர்ப்பதும் இப்படித்தான்!.. ரஞ்சனா நாச்சியார் நக்கல்!...

எனக்கு ஐஜி-ய தெரியும்!. விஜய் திமுகவை எதிர்ப்பதும் இப்படித்தான்!.. ரஞ்சனா நாச்சியார் நக்கல்!...விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த சில நாட்களில் விஜய் நடிகை திரிஷாவை அழைத்துக்கொண்டு திருமணத்திற்கு வந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியின் நிர்வாகி ரஞ்சனா நாச்சியார் தவெகவிலிருந்து விலகினார்.

60 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட இயற்கை விபத்து தான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி.. இன்று உலகின் சக்தி வாயந்த இடம்..!

60 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட இயற்கை விபத்து தான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தி.. இன்று உலகின் சக்தி வாயந்த இடம்..!சுமார் 60 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டெதிஸ் கடலில் உருவான நுண்ணுயிரிகள், காலப்போக்கில் புதைபடிவங்களாக மாறி உலகின் மிகப்பெரிய கச்சா எண்ணெய் ஆதாரமாக உருவெடுத்தன.

