*விவோ Y600: 10,000mAh பேட்டரியுடன் புதிய ஸ்மார்ட்போன்! 2 நாள் சார்ஜ் நிற்கும்..
சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான விவோ, தனது புதிய 'விவோ Y600' ஸ்மார்ட்போனை அக்டோபர் 30 அன்று சீனச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் மிக முக்கிய அம்சமாக இதன் பிரம்மாண்டமான 10,000mAh பேட்டரி பார்க்கப்படுகிறது. ஒரே சார்ஜில் தொடர்ந்து 2 நாட்களுக்கு மேல் இந்த போனைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற பேட்டரி சோதனை ஒன்றில், தொடர்ச்சியாக 32 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனையையும் இந்த சாதனம் படைத்துள்ளது. டிசைனைப் பொறுத்தவரை, பிளாட் எட்ஜ்கள், வெள்ளை மற்றும் ஊதா நிறங்களில் நேர்த்தியான தோற்றத்துடன் இது வெளியாகிறது. பின்புறத்தில் 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா உட்பட இரட்டை கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது.
கடந்த மாதம் மலேசியாவில் வெளியான விவோ V80 லைட் போனைப் போலவே இதன் வடிவமைப்பு அமைந்துள்ளதால், 6.83-இன்ச் AMOLED திரை, மீடியாட்க் டைமன்சிட்டி 7300e பிராஸசர் மற்றும் 44W பாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி ஆகிய அம்சங்களை இது கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆரம்பகட்டமாக சீனாவில் அறிமுகமாகும் இந்த போனின் விலை மற்றும் உலகளாவிய விற்பனை குறித்த விவரங்கள் விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.