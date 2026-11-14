ஷாவோமியின் புதிய ரெட்மி கே100 அல்ட்ரா ஸ்மார்ட்போன்.. அடுத்த தலைமுறை 2nm சிப்செட்..
ஷாவோமி நிறுவனம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ள புதிய 'ரெட்மி கே100 அல்ட்ரா' ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் இடம்பெறும் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி மற்றும் அதிநவீன ப்ராசஸர் தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்ப உலகத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த போனில் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமாக 10,000mAh கொள்ளளவு கொண்ட மாபெரும் பேட்டரி வழங்கப்படவுள்ளது. இதை விரைவாக சார்ஜ் செய்ய 100W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இது அடுத்த தலைமுறை 2nm சிப்செட் (ஸ்னாப்டிராகன் அல்லது மீடியா டெக்) மூலம் இயக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேமரா பிரிவில், 200 மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா மற்றும் 3x ஜூம் வசதி கொண்ட பெரிய சென்சார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முகம் சுளிக்க வைக்கும் வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் பாதுகாப்பிற்காக IP68 மற்றும் IP69 தரச்சான்றுடன், போஸ் நிறுவனத்தால் ட்யூன் செய்யப்பட்ட ஸ்பீக்கர்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் விலை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.