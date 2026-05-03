ஞாயிறு, 3 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
Written By Webdunia
Last Updated : ஞாயிறு, 3 மே 2026 (08:55 IST)

நாளை மறுநாள் வெளியாகும் OnePlus Pad 4.. விலை ரூ.59,999.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?

நாளை மறுநாள் வெளியாகும் OnePlus Pad 4.. விலை ரூ.59,999.. என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்?
OnePlus நிறுவனம் தனது அதிநவீன OnePlus Pad 4 டேப்லெட்டை இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. மே 5-ஆம் தேதி முதல் விற்பனைக்கு வரவுள்ள இந்த டேப்லெட், பல்வேறு பிரீமியம் அம்சங்களை கொண்டுள்ளது. இதன் ஆரம்ப விலை 59,999 ரூபாயாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்:
 
திரை: இதில் 13.2 இன்ச் அளவிலான பெரிய 3.4K LCD திரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது 144Hz Refresh Rate மற்றும் 1,000 நிட்ஸ் பிரகாசத்தை ஆதரிக்கிறது.
 
செயல்திறன்: அதிவேக Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட் மூலம் இது இயங்குகிறது. இதில் 12ஜிபி வரை ரேம் மற்றும் 512ஜிபி வரை சேமிப்பு வசதி உள்ளது.
 
பேட்டரி: ஒன்பிளஸ் டேப்லெட்களிலேயே மிகப்பெரிய 13,380mAh பேட்டரி இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 80W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டது.
 
AI அம்சங்கள்: ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Oxygen OS 16 இதில் உள்ளது. AI ரைட்டர், AI சம்மரி மற்றும் AI பெயிண்டர் போன்ற பயனுள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன.
 
இந்த டேப்லெட் Dune Glow மற்றும் Sage Mist ஆகிய இரு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இதனுடன் 16,000 பிரஷர் லெவல் கொண்ட 'ஒன்பிளஸ் ஸ்டைலோ ப்ரோ' பென்சிலும் பெட்டியிலேயே வழங்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது.. நீட் தேர்வு.. 5,000 மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்..!

நாடு முழுவதும் இன்று நடைபெறுகிறது.. நீட் தேர்வு.. 5,000 மையங்களில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்..!நாடு முழுவதும் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் தேர்வு , தமிழ், ஆங்கிலம், இந்தி உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் இன்று அதாவது மே 3, ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது.

படகில் தண்ணீர் புகுந்த பின்னர்தான் லைப் ஜாக்கெட் கொடுத்தாங்க!.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்!...

படகில் தண்ணீர் புகுந்த பின்னர்தான் லைப் ஜாக்கெட் கொடுத்தாங்க!.. விசாரணையில் அதிர்ச்சி தகவல்!...சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசம் ஜபல்பூரில் சுற்றுலா படகு கவிழ்ந்து 9 பேர் இறந்து போன சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது. அதிலும் தனது மகனை கட்டியணைத்துக் கொண்டு ஒரு தாய் இறந்து போன புகைப்படம் வெளியாகி பலரையும் உலுக்கியது.

தேர்தல் ரிசல்ட் பார்க்க டிவி தேவையில்ல!.. தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன குட் நியூஸ்!...

தேர்தல் ரிசல்ட் பார்க்க டிவி தேவையில்ல!.. தேர்தல் ஆணையம் சொன்ன குட் நியூஸ்!...தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, மேற்குவங்கம், அசாம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களிலும் சட்டமன்றத் தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. எனவே இந்த 5 மாநிலங்களிலும் யார் ஆட்சியைப் பிடிக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடமும், அரசியல் விமர்சகர்களிடமும் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

சி.எம். ஆகணும்கிற ஆசை விஜய்க்கு அப்பவே இருந்தது!.. நண்பனே சொல்லிட்டாரே!..

சி.எம். ஆகணும்கிற ஆசை விஜய்க்கு அப்பவே இருந்தது!.. நண்பனே சொல்லிட்டாரே!..நடிகர் விஜய் தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறியிருக்கிறார். இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அரசியல் கட்சியை தொடங்கி அரசியல்வாதியாக மாறினார்.

விஜய் தற்குறின்னா நீங்களாம் யாரு?!. உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு!.. டி.ராஜேந்தர் பொங்கிட்டாரே!...

விஜய் தற்குறின்னா நீங்களாம் யாரு?!. உங்களுக்கெல்லாம் இருக்கு!.. டி.ராஜேந்தர் பொங்கிட்டாரே!...திரையுலகிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்களில் விஜயும் ஒருவர். ஆனால் இதற்கு முன் திரையுலகிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த யாருக்கும் கிடைக்காத வரவேற்பு விஜய்க்கு கிடைத்திருக்கிறது என்றே சொல்ல வேண்டும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com