கூலிங் ஃபேன் உடன் ஒன் பிளஸ் அறிமுகம் செய்யும் புதிய ஸ்மார்ட்போன்.. கேமிங் பிரியர்களுக்கு செம்ம போன்...
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் தங்களது புதிய கேமிங் ஸ்மார்ட்போனான 'ஒன்பிளஸ் ஏஸ் 7' மாடலை விரைவில் அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. சீனாவில் முதலில் அறிமுகமாகும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், இந்தியாவில் 'ஒன்பிளஸ் 16ஆர்' என்ற பெயரில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் கேமிங் பிரியர்களைக் கவரும் வகையில் 'பில்ட்-இன் கூலிங் ஃபேன்' வசதி கொடுக்கப்படவுள்ளது. இது போன் சூடாவதைத் தடுத்து, தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்தை வழங்கும். மேலும் இதில் ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் ஜென் 5 பிராசஸர், 185Hz புதுப்பிப்பு வீதம் கொண்ட 6.78 இன்ச் OLED திரை மற்றும் 16GB ரேம் வசதிகள் இடம்பெறலாம்.
கேமரா அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, 200MP முதன்மை கேமரா, 50MP இரண்டாம் நிலை கேமரா மற்றும் 16MP செல்ஃபி கேமரா ஆகியவை வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதன் மற்றொரு முக்கிய அம்சமாக, பல நாட்கள் நீடிக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரி மற்றும் 100W அல்லது 120W வேகமான சார்ஜிங் வசதி இடம்பெறலாம்.
இந்தியாவில் இந்த போன் 2026-ன் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2027-ன் தொடக்கத்திலோ ரூ.70,000 முதல் ரூ.75,000 வரையிலான விலையில் அறிமுகம் செய்யப்படலாம் என லீக் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.