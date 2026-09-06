Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?
ஆக்சஸரீஸ் பொருட்களுக்காக பிரபலமான Mivi நிறுவனம், விரைவில் தனது முதல் ஸ்மார்ட்போனான Mivi One 5Gஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. “Make in India” என்ற அடையாளத்துடன் வெளியாக இருக்கும் இந்த போன், தொழில்நுட்ப சந்தையில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
பொதுவாக இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் பல ஸ்மார்ட்போன்களில் “Made in India” என்ற லேபிள் இருக்கும். ஆனால் அந்த போன்களை உண்மையில் யார் தயாரிக்கிறார்கள் என்பது பல நுகர்வோருக்கு தெரியாது. Mivi விவகாரத்தில், Bureau of Indian Standards (BIS) பதிவுகளை பார்க்கும்போது, அந்த போன்களின் தயாரிப்பாளர் நிறுவனமாக Bhagwati Products Limited பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த Bhagwati Products நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் Micromax மொபைல்களுக்கான உற்பத்தி பணிகளில் ஈடுபட்டது. பின்னர் 2024-ல் சீனாவைச் சேர்ந்த Huaqin Technology நிறுவனம், Bhagwati-யில் 49 சதவீத பங்குகளை ரூ.514 கோடிக்கு வாங்கியது. உலகின் முன்னணி மொபைல் ODM நிறுவனங்களில் ஒன்றான Huaqin, பல சர்வதேச பிராண்டுகளுக்காக பின்னணியில் சாதனங்களை வடிவமைத்து தயாரித்து வருகிறது.
இதன் பிறகு Bhagwati நிறுவனம் Oppo, Vivo உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கான உற்பத்தியிலும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியது. Greater Noida பகுதியில் Vivo-வின் பழைய தொழிற்சாலையை கைப்பற்றியதுடன், Oppo-வின் உற்பத்தி வசதியின் ஒரு பகுதியையும் குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளது.
அதனால் Mivi-யின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் என்பது ஒரு புதிய பிராண்டின் முயற்சி மட்டுமல்ல; இந்தியாவின் மொபைல் உற்பத்தித் துறையில் பழைய Micromax தொழிற்சாலை எப்படி பல முன்னணி பிராண்டுகளுக்கான உற்பத்தி மையமாக மாறியுள்ளது என்பதையும் காட்டுகிறது.
Edited by Siva