  1. செய்திகள்
  2. தகவல் தொழில்நுட்பம்
  3. செய்திகள்
  4. Mivi One 5G: How Micromax’s Old Factory Became a Manufacturing Hub for New Smartphone Brands*
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Sunday, 6 September 2026 (13:12 IST)

Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?

Mivi
Written By: SIVA
Updated: Sun, 6 Sep 2026 (13:12 IST)
google-news
ஆக்சஸரீஸ் பொருட்களுக்காக பிரபலமான Mivi நிறுவனம், விரைவில் தனது முதல் ஸ்மார்ட்போனான Mivi One 5Gஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. “Make in India” என்ற அடையாளத்துடன் வெளியாக இருக்கும் இந்த போன், தொழில்நுட்ப சந்தையில் கவனம் பெற்றுள்ளது.
 
பொதுவாக இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் பல ஸ்மார்ட்போன்களில் “Made in India” என்ற லேபிள் இருக்கும். ஆனால் அந்த போன்களை உண்மையில் யார் தயாரிக்கிறார்கள் என்பது பல நுகர்வோருக்கு தெரியாது. Mivi விவகாரத்தில், Bureau of Indian Standards (BIS) பதிவுகளை பார்க்கும்போது, அந்த போன்களின் தயாரிப்பாளர் நிறுவனமாக Bhagwati Products Limited பெயர் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இந்த Bhagwati Products நிறுவனம் ஆரம்பத்தில் Micromax மொபைல்களுக்கான உற்பத்தி பணிகளில் ஈடுபட்டது. பின்னர் 2024-ல் சீனாவைச் சேர்ந்த Huaqin Technology நிறுவனம், Bhagwati-யில் 49 சதவீத பங்குகளை ரூ.514 கோடிக்கு வாங்கியது. உலகின் முன்னணி மொபைல் ODM நிறுவனங்களில் ஒன்றான Huaqin, பல சர்வதேச பிராண்டுகளுக்காக பின்னணியில் சாதனங்களை வடிவமைத்து தயாரித்து வருகிறது.
 
இதன் பிறகு Bhagwati நிறுவனம் Oppo, Vivo உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கான உற்பத்தியிலும் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியது. Greater Noida பகுதியில் Vivo-வின் பழைய தொழிற்சாலையை கைப்பற்றியதுடன், Oppo-வின் உற்பத்தி வசதியின் ஒரு பகுதியையும் குத்தகைக்கு எடுத்துள்ளது.
 
அதனால் Mivi-யின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் என்பது ஒரு புதிய பிராண்டின் முயற்சி மட்டுமல்ல; இந்தியாவின் மொபைல் உற்பத்தித் துறையில் பழைய Micromax தொழிற்சாலை எப்படி பல முன்னணி பிராண்டுகளுக்கான உற்பத்தி மையமாக மாறியுள்ளது என்பதையும் காட்டுகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...

தனி ஒருவனாக ஆற்றை சுத்தம் செய்த வாலிபருக்கு வேலை!.. Dutch சி.இ.ஓ அறிவிப்பு!...

தனி ஒருவனாக ஆற்றை சுத்தம் செய்த வாலிபருக்கு வேலை!.. Dutch சி.இ.ஓ அறிவிப்பு!...மத்திய பிரதேசத்தில் வசித்து வருபவர் சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி.

எங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வாங்க.. சொந்த பணத்தில் ஆற்றை சுத்தம் செய்த இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனம் அழைப்பு..

எங்க கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வாங்க.. சொந்த பணத்தில் ஆற்றை சுத்தம் செய்த இளைஞருக்கு நெதர்லாந்து நிறுவனம் அழைப்பு..மத்தியப் பிரதேசத்தின் ராஜ்கர் மாவட்டம் பியோரா பகுதியைச் சேர்ந்த 21 வயது இளைஞர் சுரேந்திர சிங் சவுத்ரி, இணையத்தில் ‘பிட்டு தபாஹி’ என்ற பெயரில் பிரபலமானவர். தனது பகுதியில் குப்பைகளால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த அஜ்னார் நதியை சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில், கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தனியாக களத்தில் இறங்கியுள்ளார்.

Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?

Mivi நிறுவனத்தின் முதல் ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம் விரைவில்.. இந்தியாவில் புதிய ஸ்மார்ட்போன் புரட்சியா?ஆக்சஸரீஸ் பொருட்களுக்காக பிரபலமான Mivi நிறுவனம், விரைவில் தனது முதல் ஸ்மார்ட்போனான Mivi One 5Gஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வருகிறது. “Make in India” என்ற அடையாளத்துடன் வெளியாக இருக்கும் இந்த போன், தொழில்நுட்ப சந்தையில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...

கிரிமினல்ஸ் தஞ்சமாகும் குப்பைத் தொட்டிதான் தவெக!..உதயநிதி அட்டாக்!...சென்னை போலீசாரின் ‘பி’ பிரிவு குற்றவாளி பட்டியலில் இருந்த பெசன்ட் நகர் பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன் நேற்று இரவு ஒரு கும்பலால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....

ராஜ்மோகனுக்கு செல்கிறதா நிதித்துறை?!.. அதிரடி மாற்றங்களை பண்ணும் விஜய்?....2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று விஜய் முதலமைச்சரானதும் ராஜ்மோகன், செங்கோட்டையன், மரிய வில்சன், ஆதாவ் அர்ஜுனா, ரமேஷ், என்.ஆனந்த் உள்லிட்ட சிலருக்கு முக்கிய துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டது.