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Written By SIVA SIVA

ஆப்பிள் மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ணனுமா? லெனோவா, விவோ வெளியிட்ட புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள்..

லெனோவா லெஜியன்
Written By: SIVA
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (07:33 IST)
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ஆப்பிள் சாதனங்களின் வெளியீட்டு ஆதிக்கம் நிறைந்த இந்த வாரத்தில், லெனோவா, விவோ மற்றும் ஷிமி போன்ற நிறுவனங்களின் சில புதிய மற்றும் சுவாரஸ்யமான காட்ஜெட்டுகள் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகியுள்ளன. ஐபோன் மற்றும் ஆப்பிள் வாட்ச் மீதான மோகம் ஒருபுறமிருக்க, கேமிங் லேப்டாப்கள், இயர்பட்கள் மற்றும் பவர் பேங்குகள் போன்ற புதிய சாதனங்களும் இந்த வாரம் தொழில்நுட்ப உலகைக் கவர்ந்துள்ளன.
 
குறிப்பாக, லெனோவா நிறுவனம் புதிய லெஜியன் ஜென் 11   கேமிங் லேப்டாப் வரிசையை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் ஆர்.டி.எக்ஸ் 50-சீரிஸ் கிராபிக்ஸ் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும், கேமிங் பிரியர்களுக்காக ஃபியோ  நிறுவனத்தின் எப்.ஜி3 கேமிங் ஹெட்செட்டும் வெளியாகியுள்ளது. அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்காக விவோ நிறுவனம் ரூ. 1,999 விலையில் விவோ பட்ஸ்   வயர்லெஸ் இயர்பட்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது 50 மணி நேர பேட்டரி ஆயுளை வழங்குகிறது.
 
இது தவிர, ஷிமி நிறுவனம் மூன்று புதிய பவர் பேங்குகளையும், ஹேமர் நிறுவனம் ஆப்ன்-இயர் வகை ஹேமர் ஒரா ஏர் இயர்பட்களையும் வெளியிட்டுள்ளது. ஆப்பிள் சாதனங்களைத் தாண்டி கேமிங் மற்றும் சார்ஜிங் துணைக்கருவிகளை விரும்புவோருக்கு இந்த வாரம் வெளிவந்த புதிய சாதனங்கள் சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளன.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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