  4. Apple Announces WWDC 2026: Revamped AI-Powered Siri and iOS 27 Expected at Tim Cook's Final Keynote
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (12:31 IST)

ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் WWDC 2026 மாநாடு: புதிய Siri மற்றும் iOS 27 எதிர்பார்ப்புகள்

ஆப்பிள்
ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது வருடாந்திர உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாட்டின் WWDC தேதிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாடு, ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய தலைமை நிர்வாக அதிகாரி டிம் குக் பங்கேற்கும் கடைசி மாநாடு என்பதால் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இந்த மாநாட்டின் முக்கிய அம்சமாக, ஜெமினி தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய புதிய Siri அறிமுகப்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. இது சாட்-ஜிபிடி போன்ற மேம்பட்ட வசதிகளை கொண்ட சாட்போட் அனுபவத்தை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது இயங்குதளங்களான iOS 27, MacOS 27, iPadOS 27 மற்றும் VisionOS 27 ஆகியவற்றின் புதிய பதிப்புகளை வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த நிகழ்வில் உலகெங்கிலும் உள்ள சுமார் 1,000 உருவாக்குநர்கள், வடிவமைப்பாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் கலந்துகொள்ள உள்ளனர். ஆப்பிள் பார்க்கில் நேரடி நிகழ்வுக்கும், ஆன்லைன் வழியாகவும் இந்த மாநாட்டை ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்கலாம். 
 
தொழில்நுட்ப உலகில் புதிய மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கும் அனைவருக்கும், ஆப்பிளின் இந்த WWDC 2026 மாநாடு ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
 
Edited by Siva
