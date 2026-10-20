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  4. Apple Announces ‘Pro and Tell’ Event for October 28: New MacBooks and iPad Mini 8 Expected
Written By SIVA SIVA

ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்யும் புதிய சாதனங்களின் பட்டியல்... அக்டோபர் 28ல் செம்ம ஆச்சரியம்...

ஆப்பிள் நிகழ்வு
Written By: SIVA
Updated: Tue, 20 Oct 2026 (12:55 IST)
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ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது புதிய சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தும் வகையில் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி லாஸ் ஏஞ்சலஸில் ‘ப்ரோ அண்ட் டெல்’  என்ற நிகழ்வை நடத்தவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த நிகழ்வில் புதிய மேக்புக்குகள் மற்றும் எண்காம் தலைமுறை ஐபேட் மினி  ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வழக்கமான முக்கிய கீநோட் நிகழ்வுகளைப் போலன்றி, இது தயாரிப்புகளை நேரடியாகப் பரிசோதித்துப் பார்க்கும் வகையிலான ஒரு கையேட்டு அனுபவ நிகழ்வாக  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த நிகழ்வில் ஓஎல்இடி தொடுதிரை , எம்5 ப்ரோ மற்றும் எம்5 மேக் சிப்கள் பொருத்தப்பட்ட புதிய மேக்புக் அல்ட்ரா அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்ற வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. மேலும், ஐமேக் மற்றும் எண்ட்ரி லெவல் மேக்புக் ப்ரோக்களில் புதிய எம்6 சிப்செட் இடம்பெறக்கூடும். டேப்லெட் பிரிவில், மேம்படுத்தப்பட்ட ஓஎல்இடி டிஸ்ப்ளே மற்றும் ஏ20 ப்ரோ சிப் உடன் 8-வது தலைமுறை ஐபேட் மினி வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
 
பிரீமியம் லேப்டாப் சந்தையில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திடமிருந்து கடுமையான போட்டியை எதிர்கொண்டு வரும் ஆப்பிள், இந்த புதிய வெளியீடுகள் மூலம் தனது ஆதிக்கத்தைத் தக்கவைக்க முயன்று வருகிறது. அக்டோபர் 28-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்த நிகழ்வில் அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களும் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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