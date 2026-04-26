ஏர்டெல் அதிரடி: 300Mbps வேகம், இலவச OTT மற்றும் டிவி சேனல்களுடன் புதிய பிராட்பேண்ட் பிளான்!

அதிவேக இணையம் மற்றும் தடையில்லா பொழுதுபோக்கை விரும்பும் பயனர்களுக்காக, ஏர்டெல் நிறுவனம் ஒரு பிரீமியம் பிராட்பேண்ட் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மாதத்திற்கு ரூ.1,599 விலையில் கிடைக்கும் இந்த திட்டம், இன்றைய டிஜிட்டல் தேவைகள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பூர்த்தி செய்கிறது.
 
இந்த திட்டத்தில் பயனர்களுக்கு 300Mbps வரையிலான பதிவிறக்க மற்றும் பதிவேற்ற வேகம் வழங்கப்படுகிறது. வரம்பற்ற டேட்டா மற்றும் வரம்பற்ற உள்ளூர்/தேசிய அழைப்புகள் வசதியும் இதில் உண்டு. ஒரே நேரத்தில் பல சாதனங்களை இணைத்து வேலை பார்ப்பவர்களுக்கும், 4K தரத்தில் வீடியோக்களை பார்ப்பவர்களுக்கும் இது மிகச்சிறந்த தேர்வாகும்.
 
இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய பலமே இதனுடன் கிடைக்கும் இலவச சந்தாக்கள் தான். Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, JioHotstar, Zee5 மற்றும் Airtel Xstream Play போன்ற முன்னணி OTT தளங்களை நீங்கள் இலவசமாக அணுகலாம். இது தவிர, Google One மற்றும் Adobe Express வசதிகளும் வழங்கப்படுகின்றன.
 
மேலும், 350-க்கும் மேற்பட்ட நேரலை டிவி சேனல்களை ஏர்டெல் எக்ஸ்டிரீம் பாக்ஸ் மூலம் கண்டு ரசிக்கலாம். தனித்தனியாக DTH மற்றும் OTT சந்தாக்கள் செலுத்துவதை விட, இந்த ஆல்-இன்-ஒன் திட்டம் பணத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும்.
 
முடியல!. ஈரானுடன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை இல்லை!.. டிரம்ப் விரக்தி!...

முடியல!. ஈரானுடன் இனிமேல் பேச்சுவார்த்தை இல்லை!.. டிரம்ப் விரக்தி!...ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடங்கிய போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் நீடித்த நிலையில் தற்போது போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தபோது ஆத்திரத்தில் திடீரென மேடையில் இருந்து வெளியேறிய மம்தா பானர்ஜி..!

மேடையில் பேசி கொண்டிருந்தபோது ஆத்திரத்தில் திடீரென மேடையில் இருந்து வெளியேறிய மம்தா பானர்ஜி..!மேற்கு வங்க மாநிலம் பவானிபூரில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி ஆகியோரின் பேரணிகள் வெறும் 100 மீட்டர் இடைவெளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் இரு தரப்பு ஆதரவாளர்களிடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது.

Nothing அறிமுகம் செய்யும் புதிய AI வசதி.. நாம் பேசுவதை உரையாக மாற்றி தரும்..!

Nothing அறிமுகம் செய்யும் புதிய AI வசதி.. நாம் பேசுவதை உரையாக மாற்றி தரும்..!லண்டனை சேர்ந்த Nothing நிறுவனம், தனது பயனர்களுக்காக Essential Voice என்ற புதிய AI வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது சாதாரணமான Speech-to-text கருவியாக இல்லாமல், நாம் பேசும் போது இடையில் வரும் தேவையில்லாத சொற்களையும் தயக்கங்களையும் தானாகவே நீக்கி, மிக தெளிவான உரையாக மாற்றி தரும் தொழில்நுட்பமாகும்.

ஐபோன் 18 அறிமுகமாவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.. எல்லோரின் கண்ணும் ஐபோன் 20ல் தான் உள்ளது..!

ஐபோன் 18 அறிமுகமாவது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும்.. எல்லோரின் கண்ணும் ஐபோன் 20ல் தான் உள்ளது..!ஆப்பிள் நிறுவனம் விரைவில் ஐபோன் 18 தொடரை அறிமுகப்படுத்த தயாராகி வரும் நிலையில், தொழில்நுட்ப உலகின் கவனம் தற்போது 2027-இல் வெளியாகவிருக்கும் ஐபோன் 20 மீது திரும்பியுள்ளது. ஐபோன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் 20-வது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில், ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒரு மாபெரும் வடிவமைப்பு மாற்றத்தை திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச்சூடு!..

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் பங்கேற்ற விருந்து நிகழ்ச்சியில் துப்பாக்கிச்சூடு!..அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றபோது அங்கே துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

