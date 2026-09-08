AI உதவியுடன் இளமையாக மாற உருவான மருந்து: சில வாரங்களில் வயதை குறைக்கலாமா?
வயதாவதை தடுக்க அல்லது அதன் வேகத்தை குறைக்க அறிவியல் உலகில் பல்வேறு ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வரிசையில், செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட Rentosertib என்ற மருந்து, உடலின் உயிரியல் வயதை குறைப்பதற்கான சாத்தியத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக புதிய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.
Nature Biotechnology இதழில் வெளியான ஆய்வின்படி, சீனாவில் 2023 மற்றும் 2024-ம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற Phase IIa மருத்துவ பரிசோதனையில் 42 பேரின் தரவுகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. ஆறு விதமான “ageing clocks” எனப்படும் உயிரியல் வயதை மதிப்பிடும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மாற்றங்களை கண்காணித்தனர்.
12 வார சிகிச்சைக்கு பிறகு, ஆறு கருவிகளிலும் மருந்து எடுத்தவர்களின் கணிக்கப்பட்ட உயிரியல் வயது குறைந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, சிகிச்சை தொடங்கிய நான்கு வாரங்களில், ஒரு வயது மதிப்பீட்டு முறையில் சராசரி உயிரியல் வயது ஆறு ஆண்டுகள் வரை குறைந்ததாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
எனினும், இது உண்மையான மனித ஆயுட்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் அதிகரிக்கும் என்பதை நிரூபிக்கவில்லை. இந்த ஆய்வு ஆரம்ப கட்டத்திலேயே உள்ளது. ஆரோக்கியமான நபர்களிடம் வயதைக் குறைக்கும் நோக்கில் மருந்து இன்னும் பரிசோதிக்கப்படவில்லை.
எனவே, முடிவுகள் நம்பிக்கையளிப்பதாக இருந்தாலும், நீண்டகால விளைவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த பெரிய அளவிலான ஆய்வுகள் அவசியம்.
Edited by Siva