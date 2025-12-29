திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (18:30 IST)

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!

நாளை வைகுண்ட ஏகாதேசி.. விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும்...!
மார்கழி மாதத்தில் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசி, மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுவதற்கு உகந்த மிகச்சிறந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. இதனை 'முக்தி ஏகாதசி' என்றும் அழைப்பர். இந்த விரதத்தை முறையாக கடைப்பிடிப்பது பாவங்களை போக்கி, சகல சௌபாக்கியங்களையும், ஆரோக்கியமான வாழ்வையும் அள்ளித்தரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.
 
விரதத்தை ஏகாதசிக்கு முதல் நாளான தசமி அன்றே தொடங்க வேண்டும். தசமியன்று ஒருவேளை மட்டும் உணவு உட்கொண்டு, ஏகாதசி அன்று அதிகாலையில் நீராடி முழு உபவாசத்தை தொடங்க வேண்டும். உடல்நிலை காரணமாக உணவு தவிர்க்க முடியாதவர்கள் பழங்கள், பால் ஆகியவற்றை இறைவனுக்கு படைத்து உண்ணலாம். ஏகாதசி அன்று துளசியை பறிக்க கூடாது; முன்கூட்டியே பறித்து வைத்த துளசியை ஏழு முறை உட்கொள்ளலாம், இது உடலுக்கு வெப்பத்தைத் தரும்.
 
அன்று இரவு முழுவதும் உறங்காமல் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் மற்றும் பக்தி பாடல்களை பாடி இறை சிந்தனையுடன் இருக்க வேண்டும். மறுநாள் துவாதசி அன்று அதிகாலையில் அகத்திக்கீரை, சுண்டைக்காய், நெல்லிக்காய் உள்ளிட்ட 21 வகை காய்கறிகளுடன் உணவருந்தி விரதத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும். 
 
இந்த முக்கோடி ஏகாதசி விரதம் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்ட பதவி கிட்டும் என்பது ஐதீகம்.
 
Edited by Mahendran

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான 'தங்க அங்கி' ஊர்வலம் இன்று பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் ஆரன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து தொடங்கியது. 453 சவரன் எடை கொண்ட இந்த தங்க அங்கி, 1970-களில் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தால் ஐயப்பனுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதாகும்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஐந்து நடராஜர்கள் தரிசனம்: மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன சிறப்பு!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஐந்து நடராஜர்கள் தரிசனம்: மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன சிறப்பு!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மார்கழி மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு, ஐந்து நடராஜ மூர்த்திகள் ஒரே நேரத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்க உள்ளனர். சிவபெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும் இந்த வழிபாடு, பக்தர்களுக்கு ஒரு அரிய ஆன்மீக வாய்ப்பாகும்.

8-ஆம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மர் குடைவரை கோவில்.. ஒருமுறை சென்றால் மனக்கவலை நீங்கும்..!

8-ஆம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மர் குடைவரை கோவில்.. ஒருமுறை சென்றால் மனக்கவலை நீங்கும்..!நாமக்கல் நகரின் மலைக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள நரசிம்மர் குடைவரை கோவில், 8-ஆம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னர்களால் செதுக்கப்பட்ட கட்டிடக்கலை அதிசயமாகும். குகைக்குள் அமைந்திருக்கும் இக்கோவிலில், நரசிம்மர் நான்கு கரங்களுடன் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கிறார்.

திருமணத் தடைகளை நீக்கி மங்கல வாழ்வு அருளும் பரிகார தலம்..

திருமணத் தடைகளை நீக்கி மங்கல வாழ்வு அருளும் பரிகார தலம்..சோழநாட்டின் காவிரி கரையில் சைவ மற்றும் வைணவ தொடர்புகள் கொண்ட சிறப்பினை பெற்றது "திருத்துருத்தி" எனப்படும் குத்தாலம். இங்குள்ள ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் ஆலயம், திருமணத் தடைகளை நீக்கி மங்கல வாழ்வு அருளும் மிகச்சிறந்த பரிகாரத் தலமாக போற்றப்படுகிறது.

மார்கழி மாதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?

மார்கழி மாதத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?"மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன்" என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா போற்றிய மார்கழி மாதம், வழிபாட்டிற்கு மிகவும் உகந்தது. இம்மாதத்தில் அதிகாலை 4:30 மணிக்கு நீராடுவது உடல் நலத்திற்கு தேவையான அதீத பிராண சக்தியை வழங்குகிறது. எனவே, சூரிய உதயத்திற்கு பின் உறங்குவதை தவிர்த்து, அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி இறைவனை துதிப்பது சிறப்பு.

Webdunia
