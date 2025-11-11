செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025
Mahendran
செவ்வாய், 11 நவம்பர் 2025 (18:12 IST)

பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லக்கூடாத பொருட்கள்: சில பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள்

பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீட்டிற்கு எடுத்து செல்லக்கூடாத பொருட்கள்: சில பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள்
திருமணமாகி புகுந்த வீட்டிற்கு செல்லும் பெண்கள் பிறந்த வீட்டில் இருந்து,  சில குறிப்பிட்ட பொருட்களை புகுந்த வீட்டிற்கு எடுத்து செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் கூறுகின்றன.  
 
மகாலட்சுமி கடாட்சம்: உப்பு, புளி மற்றும் ஊறுகாய் போன்ற பொருட்களை எடுத்து சென்றால், பிறந்த வீட்டிலிருந்து மகாலட்சுமி வெளியேறி விடுவாள் என்பது ஐதீகம்.
 
உறவுகளில் விரிசல்: நல்லெண்ணெய் மற்றும் பாகற்காய்/அகத்திக்கீரை போன்ற கசப்பு தன்மையுள்ள காய்கறிகளை எடுத்து செல்வது இரு வீட்டாருக்கும் இடையே தேவையற்ற மனக்கசப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது.
 
பிறந்த வீட்டின் குலதெய்வ படங்கள், சிலைகள் மற்றும் விளக்குகளை எடுத்து செல்லக் கூடாது. ஒரு வீட்டில் பயன்படுத்திய விளக்கை மாற்றுவது லட்சுமி கடாட்சத்தை குறைக்கும்.
 
சண்டை சச்சரவு: கத்தி, அரிவாள் போன்ற கூர்மையான இரும்பு பொருட்கள், துடைப்பம், முறம் போன்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்வது சண்டை சச்சரவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன.
 
கோலமாவை கூட இலவசமாக எடுத்துச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Mahendran

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரத்து திருப்தி தரும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.11.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரத்து திருப்தி தரும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (05.11.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

திருநீறு சாம்பலில் உதித்தவர் கோரக்கர் சித்தர்! கோடி புண்ணியம்..!

திருநீறு சாம்பலில் உதித்தவர் கோரக்கர் சித்தர்! கோடி புண்ணியம்..!கோரக்கர் சித்தரின் பிறப்பு மிகவும் விசேஷமானது. குழந்தை பேறின்றி வருந்திய பெண்ணுக்கு, சித்தர் மச்சேந்திரர் (சிவனின் அருளால் மீன் வயிற்றில் பிறந்தவர்) திருநீறு அளித்தார். ஆனால், அப்பெண் அதை அடுப்பில் போட்டு எரித்துவிட்டார்.

இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த காரியத்தையும் நிதானமாக செய்து முடிப்பீர்கள்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.11.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த காரியத்தையும் நிதானமாக செய்து முடிப்பீர்கள்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (04.11.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

திருச்செந்தூர் கந்தசஷ்டி விழா நிறைவு: 4 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம்!

திருச்செந்தூர் கந்தசஷ்டி விழா நிறைவு: 4 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் தரிசனம்!முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அக்டோபர் 22-ல் தொடங்கிய கந்தசஷ்டி திருவிழா இன்று நிறைவுபெற்றது.

எட்டுக்குடி முருகன்: சிற்பியின் தியாகமும் முருகனின் திருக்காட்சியும்!

எட்டுக்குடி முருகன்: சிற்பியின் தியாகமும் முருகனின் திருக்காட்சியும்!நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிறப்புமிக்க திருத்தலம் எட்டுக்குடி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில். இத்தலத்தில் சூரனை வதம் செய்ய சிக்கலில் வேல் பெற்ற முருகன் அருள்பாலிக்கிறார். இங்கு வால்மீகி முனிவரும் இந்திரனும் யாகம் செய்து முருகனின் காட்சியைக் கண்டனர்.

