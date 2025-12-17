சுப்ரபாதத்திற்கு பதில் ஆண்டாளின் திருப்பாவை.. திருப்பதி கோவிலில் புதிய மாற்றம்..!
திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் மார்கழி மாதத்தை முன்னிட்டு வழிபாட்டு முறைகளில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் அதிகாலையில் ஒலிக்கும் 'வேங்கடேச சுப்ரபாதம்', இந்த ஒரு மாதம் மட்டும் இசைக்கப்படாது. அதற்கு பதிலாக, ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை பாசுரங்கள் பாடப்பட்டு ஏழுமலையான் துயில் எழுப்பப்படுவார்.
ஆண்டாள் பாடிய திருப்பாவையை கேட்டு ஏழுமலையான் கண்விழிப்பதாக ஐதீகம். அதிகாலைத் துயில் எழுப்புதல் தொடங்கி, இரவு ஏகாந்த சேவை வரை மார்கழி மாதத்திற்கென தனித்துவமான வழிபாட்டு அட்டவணைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இந்த மாதத்தில் இறைவனுக்கு படைக்கப்படும் பிரசாதங்கள் முதல் பூஜைகள் வரை அனைத்தும் விசேஷமானவை. மேலும், சுவாமி அலங்காரத்தில் ஆண்டாளின் அடையாளமான கிளிகளும் இடம்பெறுவது சிறப்பம்சமாகும்.
பூமாதேவியின் அம்சமான ஆண்டாள், பெருமாள் மீது கொண்ட பக்தியால் சூடிக்கொடுத்த மாலைகள் இன்றும் திருப்பதி பிரம்மோற்சவத்தின் போது அணிவிக்கப்படுகின்றன. அதே சிறப்பினைப் போற்றும் வகையில் மார்கழியில் திருப்பாவை சேவைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது
