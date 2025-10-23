வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (17:00 IST)

பிரம்மன் தீர்மானித்த அற்புத இடம்: சென்னை ஆலயத்தில் சரஸ்வதிக்கு தனி சந்நிதி

பிரம்மன் தீர்மானித்த அற்புத இடம்: சென்னை ஆலயத்தில் சரஸ்வதிக்கு தனி சந்நிதி
சென்னை பெசன்ட் நகர் ஸ்ரீவரசித்தி வல்லப விநாயகர் ஆலயத்தில் சரஸ்வதி தேவிக்காக பிரத்தியேகமாக ஒரு தனிச் சந்நிதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சிருங்கேரி சாரதா பீட மகாசுவாமிகளின் வழிகாட்டுதல்படி, முதலில் வராஹி சிலை அமைக்க தீர்மானிக்கப்பட்ட இடத்தில், பின்னர் சரஸ்வதி சிலை நிறுவ முடிவு செய்யப்பட்டது.
 
சிலை அமைக்கும் பணியின்போது, அந்த இடத்தின் மேற்கூரையை பிரித்தபோது ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருந்தது: அங்கு இரண்டு குதிரைகள் பூட்டிய தேரை பிரம்மா ஓட்டுவது போன்ற சிற்பம் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
 
"தன் மனைவி சரஸ்வதி தேவியின் சிலை, தனக்குக் கீழே அமைய வேண்டும் என்று பிரம்மதேவனே முடிவு செய்துவிட்டார் போலிருக்கிறது" என்று ஆலய அறங்காவலர்கள் மெய்சிலிர்ப்புடன் தெரிவித்தனர்.
 
வீணை, ஜபமாலை, புத்தகத்துடன் அமர்ந்த நிலையில், கருணை பொங்கும் முகத்துடன் கூடிய சரஸ்வதி தேவியின் சிலை பத்து மாதங்களில் தயாராகிப் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது. கல்வி மற்றும் கலைகளில் சிறக்க விரும்பும் மாணவர்கள் இங்கு வந்து வணங்கி செல்லலாம்.
 
Edited by Mahendran

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (19.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வேலை முயற்சிகளில் சாதகமான பலன் கிடைக்கும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (19.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

இந்த கோவிலுக்கு போனால் நோயே வராது.. நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும்..!

இந்த கோவிலுக்கு போனால் நோயே வராது.. நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கும்..!கோச்செங்கட் சோழன் கட்டிய மாடக்கோயில்களில் ஒன்றான திருமீயச்சூர் மேகநாதசுவாமி திருக்கோவில், நீண்ட ஆயுள் மற்றும் நோய்களைத்தீர்க்கும் பரிகார தலமாக பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு இறைவன் மேகநாதசுவாமி சுயம்பு லிங்கமாக அருள்பாலிக்கிறார்.

வடபழனி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா எப்போது? கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு..!

வடபழனி முருகன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா எப்போது? கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு..!தமிழ்க்கடவுள் முருகனுக்கு உகந்த மகா கந்த சஷ்டி விழா, சென்னை வடபழனி முருகன் திருக்கோயிலில் வரும் அக்டோபர் 21-ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரத்து கூடும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (17.10.2025)!

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பணவரத்து கூடும்! - இன்றைய ராசி பலன்கள் (17.10.2025)!இன்று உங்களுடைய ராசியின்படி உங்களுக்கான நாள் எப்படி இருக்கிறது என்று தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

தீபாவளி 2025: செல்வம் பெருக லட்சுமி குபேர பூஜைக்கான உகந்த நேரம்

தீபாவளி 2025: செல்வம் பெருக லட்சுமி குபேர பூஜைக்கான உகந்த நேரம்இந்த ஆண்டு தீபாவளி பண்டிகையின்போது மகாலட்சுமி மற்றும் குபேரரை வழிபடுவதற்கான சுப நேரத்தை ஜோதிடர் ராமராமானுஜ தாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com