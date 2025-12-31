புதன், 31 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (18:00 IST)

மகரவிளக்கு திருவிழாவிற்காக சபரிமலை கோவில் திறப்பு.. ஜனவரி 20-ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்படும்..!

மகரவிளக்கு திருவிழாவிற்காக சபரிமலை கோவில் திறப்பு.. ஜனவரி 20-ஆம் தேதி நடை அடைக்கப்படும்..!
மண்டல பூஜை நிறைவடைந்து சில நாட்கள் இடைவேளைக்கு பிறகு, புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் வருடாந்திர மகரவிளக்கு திருவிழாவிற்காக நேற்று மாலை மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. 
 
இந்த மகரவிளக்கு காலத்தின் மிக முக்கியமான நிகழ்வான 'மகரஜோதி' தரிசனம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அன்று மாலை பந்தளம் அரண்மனையிலிருந்து கொண்டு வரப்படும் புனிதமான திருவாபரணங்கள் சுவாமி ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்டு சிறப்பு மகா தீபாராதனை நடைபெறும். 
 
 ஜனவரி 19-ஆம் தேதி இரவு 11 மணி வரை பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஜனவரி 20-ஆம் தேதி காலை பந்தளம் ராஜ குடும்ப பிரதிநிதியின் தரிசனத்திற்குப் பிறகு, முறைப்படி கோயில் நடை அடைக்கப்படும். 
 
மகரஜோதியை காண லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவார்கள் என்பதால், கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தவும் அடிப்படை வசதிகளை உறுதி செய்யவும் திருவிதாங்கூர் தேவஸ்வம் போர்டு சிறப்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

மேஷம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: துணிச்சலும் வேகமும் நிறைந்த ஆண்டு!

மேஷம் ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் 2026: துணிச்சலும் வேகமும் நிறைந்த ஆண்டு!மற்றவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லும் குணமுடைய மேஷ ராசி அன்பர்களே, நீங்கள் மங்களகாரகன் என்று அழைக்கப்படும் செவ்வாயை ராசிநாதனாகக் கொண்டவர்கள். சுயம்புவாக வாழ்வில் முன்னேறுபவர்கள்.

மாதவரம் கரிவரதராஜ பெருமாள்: பாவங்களை போக்கி வரம் அருளும் தேன் உண்ட பெருமாள்!

மாதவரம் கரிவரதராஜ பெருமாள்: பாவங்களை போக்கி வரம் அருளும் தேன் உண்ட பெருமாள்!மூர்த்தி, தலம் மற்றும் தீர்த்தம் ஆகிய முப்பெரும் சிறப்புகளை கொண்டது சென்னைக்கு அருகிலுள்ள மாதவரம் கரிவரதராஜப் பெருமாள் ஆலயம். மாதவன் என்ற திருநாமத்தை எந்நேரமும் உச்சரிக்கலாம் என்பது ஆன்மீக விதி. அத்தகைய புனிதப் பெயரைக் கொண்ட இவ்வூர், முனிவர்கள் தவம் செய்த இடமானதால் ‘மகாதவபுரம்’ என அழைக்கப்பட்டு, பின்னர் ‘மாதவரம்’ என மருவியது.

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!

ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்படும் 453 சவரன் எடை கொண்ட தங்க அங்கி.. குவிந்த பக்தர்கள்..!சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள மண்டல பூஜையை முன்னிட்டு, சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்படும் புனிதமான 'தங்க அங்கி' ஊர்வலம் இன்று பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் ஆரன்முளா பார்த்தசாரதி கோவிலில் இருந்து தொடங்கியது. 453 சவரன் எடை கொண்ட இந்த தங்க அங்கி, 1970-களில் திருவிதாங்கூர் அரச குடும்பத்தால் ஐயப்பனுக்கு காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதாகும்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஐந்து நடராஜர்கள் தரிசனம்: மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன சிறப்பு!

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஐந்து நடராஜர்கள் தரிசனம்: மார்கழி ஆருத்ரா தரிசன சிறப்பு!மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் மார்கழி மாதத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வான ஆருத்ரா தரிசனத்தை முன்னிட்டு, ஐந்து நடராஜ மூர்த்திகள் ஒரே நேரத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்க உள்ளனர். சிவபெருமானுக்கு மிகவும் உகந்த திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் நடைபெறும் இந்த வழிபாடு, பக்தர்களுக்கு ஒரு அரிய ஆன்மீக வாய்ப்பாகும்.

8-ஆம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மர் குடைவரை கோவில்.. ஒருமுறை சென்றால் மனக்கவலை நீங்கும்..!

8-ஆம் நூற்றாண்டில் நரசிம்மர் குடைவரை கோவில்.. ஒருமுறை சென்றால் மனக்கவலை நீங்கும்..!நாமக்கல் நகரின் மலைக்கோட்டையில் அமைந்துள்ள நரசிம்மர் குடைவரை கோவில், 8-ஆம் நூற்றாண்டில் பாண்டிய மன்னர்களால் செதுக்கப்பட்ட கட்டிடக்கலை அதிசயமாகும். குகைக்குள் அமைந்திருக்கும் இக்கோவிலில், நரசிம்மர் நான்கு கரங்களுடன் கம்பீரமாக வீற்றிருக்கிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com