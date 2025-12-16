திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் சொர்க்க வாசல் திறப்பு வைபவம் எப்போது?
சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி சுவாமி கோயிலில், வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழாவை முன்னிட்டு, டிசம்பர் 30-ஆம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்குச் சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற உள்ளது.
108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான இக்கோயிலில், ஸ்ரீரங்கம், திருப்பதி உட்பட ஐந்து திவ்ய தேசத்து பெருமாள்கள் தனித்தனி சந்நிதிகளில் அருள்பாலிக்கின்றனர். பெருமாள் இங்கு மீசையுடன் வேங்கடகிருஷ்ணனாகவும், யோக நரசிம்மராகவும் காட்சியளிப்பது தனிச் சிறப்பாகும்.
சொர்க்க வாசல் திறப்பையொட்டி, டிசம்பர் 19 முதல் 29 வரை பகல்பத்து உற்சவமும், அதனை தொடர்ந்து ஜனவரி 10 வரை இராப்பத்து உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது.
சென்னை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள புரசைவாக்கம் சீனிவாசப் பெருமாள் கோயில், கொளத்தூர் லட்சுமி நாராயணப் பெருமாள் கோயில் உள்ளிட்டப் பல பெருமாள் ஆலயங்களிலும் வைகுண்ட ஏகாதசிச் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறவுள்ளன.
திரளான பக்தர்கள் இந்த வைபவத்தில் கலந்துகொண்டு பெருமாளின் அருளைப் பெறுவார்கள்.
