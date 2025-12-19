திருமணத் தடைகளை நீக்கி மங்கல வாழ்வு அருளும் பரிகார தலம்..
சோழநாட்டின் காவிரி கரையில் சைவ மற்றும் வைணவ தொடர்புகள் கொண்ட சிறப்பினை பெற்றது "திருத்துருத்தி" எனப்படும் குத்தாலம். இங்குள்ள ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் ஆலயம், திருமணத் தடைகளை நீக்கி மங்கல வாழ்வு அருளும் மிகச்சிறந்த பரிகாரத் தலமாக போற்றப்படுகிறது.
புராண காலத்தில் சிவ சாபத்தால் பசு உருவம் தாங்கிய அம்பிகைக்கு பாதுகாப்பாகத் திருமால் இங்கேயே தங்கியதாக வரலாறு கூறுகிறது. அம்பிகைக்கும் சிவபெருமானுக்கும் திருமணம் நடந்த இந்த தலத்தில், அந்த வைபவத்தை முன்னின்று நடத்திய திருப்தியில் பெருமாள் இங்கேயே நிலைபெற்றார்.
உலகிற்கு திருமணச் சடங்குகளை உணர்த்தும் வகையில், முதன்முதலில் 42 வகையான சடங்குகளுடன் தெய்வத் திருமணம் நடைபெற்ற புண்ணிய பூமி இதுவே.
மூலவர் ஆதிகேசவப் பெருமாள் பூதேவி மற்றும் நீளாதேவியுடன் கம்பீரமாக நின்ற கோலத்தில் அருள்பாலிக்கிறார். தனிச் சந்நிதியில் பங்கஜவல்லித் தாயார் வீற்றிருக்கிறார்.
இங்குள்ள மகா வில்வம் மற்றும் பால அனுமன் வழிபாடு மிகவும் விசேஷமானது. திருமண வரம் வேண்டுவோர் இத்தலத்திற்கு வந்து வழிபட விரைவில் சுபகாரியங்கள் கைகூடும் என்பது நம்பிக்கை.
