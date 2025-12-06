ஸ்ரீவாஞ்சியம்: கார்த்திகை கடைசி ஞாயிறு தீர்த்தவாரி.. பாவம் நீக்கும் 'குப்த கங்கை'!
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீவாஞ்சியம் தலம், "தென்னிந்தியாவின் காசி" என்று போற்றப்படும் ஆறு தலங்களில் முதன்மையானதாகும். இங்கு அருள்மிகு மங்களாம்பிகை சமேத வாஞ்சிநாத சுவாமி அருள்பாலிக்கிறார். காசியில் அஸ்தியை கரைப்பதால் கிடைக்கும் பலன், இங்கு இறந்தவர்களுக்காக மோட்ச தீபம் ஏற்றுவதன் மூலமே கிடைக்கிறது என்பது இத்தலத்தின் தனிச்சிறப்பு.
இத்தலத்தின் தீர்த்தக்குளம் 'குப்த கங்கை' என்று அழைக்கப்படுகிறது. கங்கா தேவியே இங்கு வந்து நீராடி வாஞ்சிநாதரை வழிபட்டு சாப விமோசனம் பெற்றதால், இந்த குளம் புனிதமாக கருதப்படுகிறது.
கார்த்திகை மாதத்தின் கடைசி ஞாயிறு அன்று இங்கு நடைபெறும் தீர்த்தவாரி மிகவும் விசேஷமானது. இந்த நாளில் குப்த கங்கையில் நீராடி, வாஞ்சிநாதரை வணங்குவது சகல பாவங்களையும் போக்கக்கூடியது என்றும், பிதுர்களுக்குரிய சடங்குகளை செய்வதன் மூலம் பிதுர் தோஷங்கள் நீங்கும் என்றும் நம்பப்படுகிறது. இந்த அரிய ஆன்மீக வாய்ப்பைப் பக்தர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள்.
Edited by Mahendran