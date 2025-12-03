புதன், 3 டிசம்பர் 2025
  ஆன்மிகம்
  2. ஆன்மிகம்
  3. இந்து
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (16:55 IST)

இன்று கார்த்திகை தீபம்: விளக்கு ஏற்றுவதன் முறைகளும் பலன்களும்!

கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் வீடுகளில் விளக்கேற்றுவது, நம் வாழ்வில் உள்ள இருள் நீங்கி ஞான ஒளி பிறக்கும் என்பதன் அடையாளமாகும். தீபத்தின் முகங்களும் அதை ஏற்றும் திசைகளும் பலன்களை நிர்ணயிக்கின்றன. ஒரு முகம் ஏற்றினால் நினைத்த காரியம் கைகூடும்; ஐந்து முகம் ஏற்றினால் சகல நலன்களும் உண்டாகும்.
 
கிழக்கு திசை நோக்கி ஏற்றினால் கிரக தோஷங்கள் நீங்கி குடும்பம் அபிவிருத்தி அடையும். தெற்கு நோக்கி விளக்கு ஏற்றுவது அமங்கலம் என்பதால் தவிர்க்க வேண்டும்.
 
நெய்யால் ஏற்றினால் செல்வம் பெருகும், நல்லெண்ணெய் ஆரோக்கியம் அளிக்கும். பஞ்ச கூட்டு எண்ணெய் குலதெய்வ அருளைப் பெற்றுத் தரும்.
 
பஞ்சுத் திரி குடும்ப சிறப்பிற்கு உதவுகிறது; தாமரை தண்டு திரி பாவங்களை போக்கி செல்வத்தை நிலைக்க செய்யும்.
 
பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமான திருவண்ணாமலையில் இன்று மாலை 6 மணிக்கு மகா தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. வீட்டில், இன்று மாலை 6 மணிக்குக் குறைந்தபட்சம் 27 அகல் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபட வேண்டும்.
 
 
Edited by Mahendran

கடுமையான கிரக தோஷங்களை போக்கும் திருக்கோடிக்காவல் திருத்தலம்!

கடுமையான கிரக தோஷங்களை போக்கும் திருக்கோடிக்காவல் திருத்தலம்!தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்கோடிக்காவல் திருத்தலம், கடுமையான கிரக தோஷங்களை போக்கி சிவகதி அளிக்கவல்ல சிறப்புடையது. பன்னிரண்டு மாதங்களில் சூரியனுக்குரிய கார்த்திகை மாதத்தில் இங்கு வழிபடுவதன் மூலம் சூரிய தோஷங்கள் நீங்கிப் புண்ணியம் கிடைக்கும்.

சுவாமிமலை முருகன் கோயிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொடியேற்றம்..!

சுவாமிமலை முருகன் கோயிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொடியேற்றம்..!முருகப் பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான கும்பகோணம் அருகேயுள்ள சுவாமிமலை திருத்தலத்தில், இந்த ஆண்டுக்கான திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் விமரிசையாக தொடங்கியது.

திருப்பதி மட்டுமல்ல, இந்த கோவிலுக்கு சென்றால் கூட வாழ்வில் திருப்பம் தரும்..!

திருப்பதி மட்டுமல்ல, இந்த கோவிலுக்கு சென்றால் கூட வாழ்வில் திருப்பம் தரும்..!திருவள்ளூர் வீரராகவர் கோயிலுக்கு பின்புறம் அமைந்துள்ள அருள்மிகு தீர்த்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், பல்லவர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட மிகப் பழமையான சிவாலயமாகும்.

சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர்: கார்த்திகை மாதத்தில் கண் திறக்கும் அற்புதம்!

சோளிங்கர் யோக நரசிம்மர்: கார்த்திகை மாதத்தில் கண் திறக்கும் அற்புதம்!துயரங்களை கண நேரத்தில் தீர்க்கும் ஆற்றல் கொண்டவரும், 'நாளை' என்ற தாமதத்திற்கு இடமளிக்காதவருமான நரசிம்மர் மகாவிஷ்ணுவின் சக்தி வாய்ந்த அவதாரமாகக் கருதப்படுகிறார்.

சபரிமலை ஐயப்பனின் அருள் பெற வேண்டுமா? இதோசக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள்

சபரிமலை ஐயப்பனின் அருள் பெற வேண்டுமா? இதோசக்திவாய்ந்த மந்திரங்கள்ஐயப்ப வழிபாட்டின் அடிப்படைத் தத்துவம் மிகவும் எளிமையானது: அது ஒழுக்கம். ஒழுக்கத்துடன் வாழ்வதன் மூலம் மனதில் அமைதி நிலைக்கிறது. அமைதி குடிகொள்ளும்போது, கர்வம் மறைந்து, பக்தி மேலோங்குகிறது. பக்தியின் உச்ச நிலையே சரணாகதி ஆகும். "உன்னைத் தவிர வேறு கதியில்லை" என்று நம்மை முழுவதுமாக ஒப்படைத்துவிட்டால், "நமக்கு எப்போது என்ன தர வேண்டும் என்று அவனுக்குத் தெரியும், அவன் பார்த்துக் கொள்வான்" என்ற சாத்வீக மனநிலை தானாகவே வந்துவிடும்.

