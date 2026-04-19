ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல் 2026
Last Updated : ஞாயிறு, 19 ஏப்ரல் 2026 (14:37 IST)

அட்சய திருதியை தினத்தில் தங்கம் மட்டும் தான் வாங்க வேண்டுமா? இந்த 5 பொருட்களையும் வாங்கலாம்.. செல்வம் கொழிக்கும்..!

அட்சய திருதியை என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது தங்கம் மட்டுமே. ஆனால், 2026ஆம் ஆண்டு அட்சய திருதியை  அன்று தங்கம் மட்டுமின்றி, செல்வம் பெருக வேறு சில பொருட்களையும் வாங்குவது ஐதீகமாக பார்க்கப்படுகிறது. "அட்சய" என்றால் குறையாதது என்று பொருள். இந்த நன்னாளில் நாம் தொடங்கும் காரியங்களும், வாங்கும் பொருட்களும் பன்மடங்கு பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.
 
1. தங்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக வெள்ளி வாங்குவது சிறந்த தேர்வாகும். வெள்ளி நாணயங்கள் அல்லது சிலைகள் வாங்குவது குடும்பத்தில் தூய்மையையும் செழிப்பையும் கொண்டு வரும். 
 
2. அடுத்ததாக, மண் பானைகள் வாங்குவது மிக விசேஷம். இது நிலைத்தன்மையையும் ஆரோக்கியத்தையும் குறிக்கிறது. மேலும், கோடை காலத்திற்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதும் கூட.
 
3. வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை விரும்புவோர், இந்த நாளில் புதிய வாகனம் வாங்கலாம். இது புதிய பயணங்களின் தொடக்கமாக கருதப்படுகிறது. 
 
4. அதேபோல், எதிர்கால வளர்ச்சிக்காக சொத்து அல்லது வீடு வாங்குவதற்கு முன்பணம் கொடுப்பது நீண்ட கால வளத்தைத் தரும். 
 
5. இறுதியாக, சமையலறைக்கு தேவையான தானியங்கள் அல்லது பாத்திரங்கள் வாங்குவது வீட்டில் உணவிற்கு பஞ்சமில்லாத நிலையை உருவாக்கும். 
 
எனவே, உங்கள் வசதிக்கேற்ப ஏதேனும் ஒரு பொருளை வாங்கி இந்த அட்சய திருதியையை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடுங்கள்.
 
