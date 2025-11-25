செவ்வாய், 25 நவம்பர் 2025
தினசரி உணவில் பருப்பு வகைகள் சேர்ப்பது உடலுக்கு நன்மையா?

பருப்பு வகைகள் நமது அன்றாட உணவில் கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு பொருட்களாகும். இவை உடலுக்கு பல அத்தியாவசிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.
 
அசைவ உணவு சாப்பிடாதவர்களுக்கு, பருப்பு வகைகள் சிறந்த புரதச்சத்து ஆதாரமாக செயல்படுகின்றன. இது தசை வளர்ச்சிக்கும், திசுக்கள் பழுதுபார்ப்புக்கும் மிகவும் அவசியம்.
 
இதில் உள்ள அதிகளவிலான நார்ச்சத்து செரிமான அமைப்பை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது, மலச்சிக்கலை தடுக்கிறது. மேலும், பருப்புகளில் இருக்கும் மெதுவாக வெளியாகும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள் உடலுக்குத் தேவையான நீடித்த ஆற்றலை வழங்குகின்றன.
 
துவரம்பருப்பு, பயறு வகைகள் போன்றவற்றைத் தொடர்ந்து உணவில் சேர்ப்பது கெட்ட கொழுப்பின் அளவை குறைக்க உதவுகிறது, இதனால் இதய ஆரோக்கியம் மேம்படுகிறது.
 
எனவே, தினசரி உணவில் பருப்பு வகைகளை சேர்ப்பது, ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியத்தையும் பலப்படுத்த ஒரு சிறந்த மற்றும் எளிய வழியாகும்.
 
 
Webdunia
