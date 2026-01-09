வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026
உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ் வகைகளை நேரடியாக சாப்பிடலாமா? தண்ணீரில் ஊற வைத்து சாப்பிடலாமா?

உலர் பழங்கள் மற்றும் நட்ஸ் வகைகளை நேரடியாக சாப்பிடுவதை விட, அவற்றை நீரில் ஊறவைத்து உட்கொள்வதே ஆரோக்கியத்திற்கு உகந்தது. 
 
இதற்கான முக்கிய காரணம் அவற்றில் உள்ள 'பைடிக் அமிலம்' ஆகும். இந்த அமிலம் இரும்பு, கால்சியம் போன்ற தாதுக்களை உடல் உறிஞ்சுவதை தடுக்கிறது. ஊறவைப்பதன் மூலம் இந்த அமிலத்தின் வீரியத்தை சிதைத்து, ஊட்டச்சத்துக்கள் முழுமையாக கிடைப்பதை உறுதி செய்யலாம்.
 
வால்நட்ஸில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்புகள் மற்றும் கசப்புத்தன்மை, 12 மணி நேரம் ஊறவைக்கும்போது மென்மையாகி செரிமானத்திற்கு எளிதாகிறது. அதேபோல், முந்திரியை 2-4 மணி நேரம் ஊறவைப்பது ஒவ்வாமையை தடுத்து, நொதிகளை சீராக்கும்.
 
நார்ச்சத்து மிகுந்த அத்திப்பழத்தை இரவு முழுவதும் ஊறவைத்து உண்பதால், குடல் இயக்கம் சீராகி மலச்சிக்கல் நீங்கும். செரிமான மண்டலத்திற்கு அழுத்தம் கொடுக்காமல், வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிக்க இந்த ஊறவைக்கும் முறை பெரிதும் உதவுகிறது. தினமும் சரியான அளவில் ஊறவைத்த நட்ஸ்களை உண்பது நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
 
காலிபிளவர் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் எவை எவை?

காலிபிளவர் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் எவை எவை?நமது அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் காலிபிளவர் சுவையானது மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியம் நிறைந்ததுமாகும். இதில் கலோரிகள் மிகவும் குறைவு என்பதால் உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோருக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்.

ஓவர் மேக்கப்பால் சருமத்திற்கு பிரச்சனையா? இதை செய்தால் போதும்..!

ஓவர் மேக்கப்பால் சருமத்திற்கு பிரச்சனையா? இதை செய்தால் போதும்..!திருவிழாக்கள் மற்றும் விசேஷ காலங்களில் நாம் அணியும் கனமான ஒப்பனை சருமத்தை மந்தமாகவும் சோர்வாகவும் மாற்றக்கூடும். இழந்த பொலிவை மீட்டெடுக்க முதலில் உடலை சரியாக நீரேற்றத்துடன் வைத்திருப்பது அவசியம். தினமும் 8-10 கிளாஸ் தண்ணீர் அல்லது எலுமிச்சை சாறு குடிப்பது சருமத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கும்.

பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் அரிப்பு ஏற்பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?பெண்களின் அந்தரங்க உறுப்புகளில் அரிப்பு ஏற்படுவது ஒரு பொதுவான பாதிப்பாக இருந்தாலும், அதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. பொதுவாக பூஞ்சை தொற்று , பாக்டீரியா தொற்று அல்லது சோப்பு மற்றும் வாசனை திரவியங்களால் ஏற்படும் ஒவ்வாமை காரணமாக இந்த அரிப்பு ஏற்படலாம்.

நெற்றியில் சுருக்கங்கள் இருக்கிறதா? எப்படி மறைய வைப்பது?

நெற்றியில் சுருக்கங்கள் இருக்கிறதா? எப்படி மறைய வைப்பது?நெற்றியில் சுருக்கங்கள் மற்றும் மெல்லிய கோடுகள் தோன்றுவது முதுமையின் முதல் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. சருமத்தில் உள்ள கொலாஜன் மற்றும் எலாஸ்டின் புரதங்கள் குறைவதால் நெகிழ்ச்சித்தன்மை இழக்கப்பட்டு, இந்த மடிப்புகள் உருவாகின்றன. அதிகப்படியான கோபம், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் சூரிய ஒளியின் தாக்கம் ஆகியவை இளவயதிலேயே சுருக்கங்களை வரவழைக்கின்றன.

மணத்தக்காளி கீரையின் மகத்துவங்கள்: வயிற்றுப் புண் முதல் கருப்பை ஆரோக்கியம் வரை தீர்வு தரும் இயற்கை மருந்து!

மணத்தக்காளி கீரையின் மகத்துவங்கள்: வயிற்றுப் புண் முதல் கருப்பை ஆரோக்கியம் வரை தீர்வு தரும் இயற்கை மருந்து!நவீன உணவு கலாச்சாரத்திற்கு மத்தியில், தெருக்களில் எளிதாக கிடைக்கும் மணத்தக்காளி கீரை ஒரு மிகச்சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும். சித்த மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் 'காட்டுக்கீரை' என்று அழைக்கப்படும் இது, செரிமான மண்டலத்தைச் சீரமைப்பதில் முதன்மை வகிக்கிறது.

