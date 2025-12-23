செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (18:59 IST)

பெண்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பரிசோதனைகள்..!

பெண்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பரிசோதனைகள்..!
இன்றைய நவீன உலகில் பெண்கள் அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் என இரு பணிகளையும் கவனிக்கும்போது, தங்கள் ஆரோக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்துவது வழக்கமாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவதால், நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய சில பரிசோதனைகள் அவசியமாகின்றன. 
 
முதலில், உடல் பருமனைத் தவிர்க்க பிஎம்ஐ மற்றும் ரத்த அழுத்த பரிசோதனையை தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும்.
 
ரத்த சோகை மற்றும் எலும்பு ஆரோக்கியத்தை உறுதி செய்ய ஹீமோகுளோபின், வைட்டமின் டி மற்றும் பி12 அளவுகளைச் சரிபார்ப்பது முக்கியம். குறிப்பாக, 30 வயதை கடந்த பெண்கள் மார்பகப் புற்றுநோய் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனைகளை தவறாமல் மேற்கொள்ள வேண்டும். 
 
45 வயதிற்கு மேற்பட்டோர் நீரிழிவு மற்றும் கொழுப்பின் அளவை கண்காணிக்க வேண்டும். மேலும், 60 வயதிற்கு மேல் எலும்பு அடர்த்தி குறைபாட்டை அறிய டெக்கா ஸ்கேன் மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோய் பரிசோதனைகளை செய்துகொள்வது நல்லது. 
 
சுற்றுச்சூழல் மாசு காரணமாக தோல் புற்றுநோய் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதால், வருடத்திற்கு ஒருமுறை தோல் பரிசோதனையும் அவசியமாகிறது. இந்த முறையான பரிசோதனைகள் பெண்களின் நீண்டகால ஆரோக்கியத்திற்கு அடித்தளமாக அமையும்.
 
Edited by Mahendran

முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!

முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பலருக்கும் கவலையளிக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக முடி உதிர்தல் உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன், அதன் அடிப்படை காரணங்களை புரிந்துகொள்வது அவசியம். மரபியல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் , மன அழுத்தம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை முடி கொட்டுவதற்கு முதன்மை காரணங்களாகும். மேலும், ரசாயன ஷாம்பூக்கள் மற்றும் அதிக வெப்பம் தரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதும் முடியின் வேர்க்கால்களைப் பலவீனமாக்குகின்றன.

திராட்சைப் பழத்தின் வியக்கவைக்கும் மருத்துவ குணங்களும் உடல்நலப் பயன்களும்

திராட்சைப் பழத்தின் வியக்கவைக்கும் மருத்துவ குணங்களும் உடல்நலப் பயன்களும்திராட்சை பழத்தில் வைட்டமின் டி, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன, இவை உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் சரும அழகிற்கும் பெரிதும் உதவுகின்றன. இதை உட்கொள்வதால் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றல் கிடைப்பதுடன் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறது.

தக்காளி காய்ச்சல் என்றால் என்ன? எந்தவிதமான சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும்?

தக்காளி காய்ச்சல் என்றால் என்ன? எந்தவிதமான சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும்?இந்தியாவில் கரோனா மற்றும் குரங்கு அம்மைக்கு பிறகு, தக்காளி காய்ச்சல் குறித்த அச்சம் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. இது தக்காளியால் பரவும் காய்ச்சல் அல்ல. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் உடலில் தோன்றும் சிறிய சிவப்பு நிற கொப்புளங்கள் நாளடைவில் பெரிதாகி தக்காளி போன்ற வடிவத்தை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. இது காக்சாக்கி A16 என்ற வைரஸால் ஏற்படுகிறது.

10ல் 1 குழந்தைக்கு உடல் பருமன் பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா? தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

10ல் 1 குழந்தைக்கு உடல் பருமன் பிரச்சனை ஏற்படுகிறதா? தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?முன்பெல்லாம் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பது குழந்தைகளின் முக்கிய ஆரோக்கிய பிரச்சினையாக இருந்தது. ஆனால், இன்று உலகம் முழுவதும் உடல் பருமன் கொண்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை அபாயகரமாக அதிகரித்து வருகிறது.

பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாமா? என்ன ஆபத்து?

பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் பாட்டில்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாமா? என்ன ஆபத்து?நாம் குடிக்கும் தண்ணீரின் தூய்மைக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவத்தை, அதை சேமிக்கும் பாட்டில்களுக்கும் கொடுப்பது அவசியம். தண்ணீர் பாட்டில்களை முறையாக சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அவை பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகளின் புகலிடமாக மாறி வயிற்று வலி, தொண்டை தொற்று, ஆஸ்துமா போன்ற உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com