திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025

இன்று உலக இதய தினம்.. இதயமும் அதன் பணிகளும்

மனித உடலில் மிக முக்கியமான உறுப்புகளில் ஒன்று இதயம். தசைகளால் ஆன இந்த உறுப்பு, ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் மையப்புள்ளியாக விளங்குகிறது. உடலின் அனைத்து செல்களுக்கும் திசுக்களுக்கும் ரத்தத்தை உந்தித் தள்ளுவதே இதன் முதன்மைப் பணி. 
 
இதயம் நான்கு அறைகளை கொண்டுள்ளது. இந்த அறைகள் மற்றும் வால்வுகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதால், ஆக்சிஜன் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உடல் முழுவதும் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன.
 
இதயம் சுருங்கி விரிவடையும் போது, ரத்த நாளங்கள் வழியாக ரத்தத்தை உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் பம்ப் செய்கிறது.
 
இதயத்தின் நான்கு அறைகளும், வால்வுகளும் சரியான நேரத்தில் திறந்து மூடுவதால், ரத்தம் ஒரே திசையில் சீராக பாய்கிறது. இது ரத்த ஓட்டத்தில் எந்த தடையும் ஏற்படாமல் உறுதி செய்கிறது.
 
இதயம் பம்ப் செய்யும் ரத்தம், உடல் முழுவதும் ஆக்சிஜன் மற்றும் அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை சுமந்து செல்கிறது. இது உடலின் செல்களுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்க உதவுகிறது.
 
அதேபோல், திசுக்களில் இருந்து கழிவுப் பொருட்களைச் சேகரித்து, அவற்றை வெளியேற்றும் உறுப்புகளுக்கு ரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் கொண்டு செல்கிறது.
 
