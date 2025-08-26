செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட் 2025 (19:00 IST)

விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல்: சுவையான பால் கொழுக்கட்டை செய்வது எப்படி?

விநாயகர் சதுர்த்தி என்றாலே நினைவுக்கு வருவது கொழுக்கட்டை. அதில் பல வகைகள் இருந்தாலும், பால் கொழுக்கட்டை மிகவும் தனித்துவமான சுவை கொண்டது. குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் இந்த பலகாரத்தை, எளிமையான முறையில் வீட்டிலேயே எப்படி தயாரிப்பது என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
 
தேவையான பொருட்கள் மற்றும் செய்முறை
 
ஒரு கப் அரிசி மாவுடன் சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து தயாராக வைத்துக் கொள்ளவும். மற்றொரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் தண்ணீர் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க வைக்கவும். கொதித்த தண்ணீரை அரிசி மாவில் ஊற்றி, மாவு கெட்டியாகும் வரை நன்றாக பிசையவும். மாவு சூடாக இருக்கும்போதே, சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி கொள்ள வேண்டும். இந்த உருண்டைகளை இட்லித் தட்டில் வைத்து ஆவியில் வேகவைத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
 
அடுத்ததாக, ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் இரண்டு கப் பால் ஊற்றி நன்கு கொதிக்க விடவும். பால் கொதித்து வரும்போது, அதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். பின்னர், ஏற்கனவே வேகவைத்த கொழுக்கட்டை உருண்டைகளை கொதிக்கும் பாலில் சேர்க்க வேண்டும். ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவை தண்ணீரில் கரைத்து அதை பாலில் ஊற்றினால், பால் கொழுக்கட்டை சரியான பதத்திற்கு கெட்டியாகிவிடும். இறுதியாக, கூடுதல் சுவைக்காக ஒரு கப் தேங்காய் பால் மற்றும் ஏலக்காய்த்தூள் சேர்த்து நன்கு கலக்கவும். இப்போது சுவையான பால் கொழுக்கட்டை பரிமாற தயாராகிவிட்டது. இதை சூடாகவும், குளிர்வித்தும் பரிமாறலாம்.
 
Edited by Mahendran
 

