வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (18:27 IST)

பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!

பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் அசௌகரியம் குறித்து பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த அரிப்பிற்கான முக்கிய காரணங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
 
மலம்/சிறுநீர் கழித்த பின் சரியாகச் சுத்தம் செய்யாமை, மற்றும் மாதவிடாய் காலத்தில் நாப்கின்களை அடிக்கடி மாற்றாதது ஆகியவை பாக்டீரியா வளர்ச்சியை உண்டாக்கி, வீக்கம் மற்றும் அரிப்பை ஏற்படுத்தும். இது வஜினிடிஸ் நோயாக மாறலாம்.
 
முடிகளை அடிக்கடி நீக்குவது கீறல்களை ஏற்படுத்தி அரிப்பை தூண்டும். மேலும், முடிகள் அப்பகுதியை பாக்டீரியாவிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.
 
சோப்புகள் அல்லது அதிக இரசாயனம் உள்ள ஜெல்களை பயன்படுத்துவது, யோனியின் pH அளவை மாற்றி, வறட்சி மற்றும் அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
 
தோல் நோய்கள், பூஞ்சைத் தொற்றுகள், மற்றும் பாலியல் ரீதியாகப் பரவும் நோய்கள் (STDs) ஆகியவை அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன.
 
நீண்ட கால மன அழுத்தமானது ஹார்மோன் சமநிலையின்மையைத் தூண்டி, பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
 
மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!

மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மூன்று வேளை உணவை விட, அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளின் அளவு மிக முக்கியம். உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நார்ச்சத்து நிறைந்த மாவுச்சத்துகளாக இருக்க வேண்டும். இவை குறைந்த கலோரியைக் கொண்டவை.

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் தீவிர உறுப்பு பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்க, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் புதிய ஆராய்ச்சி தொடங்கியுள்ளது.

தயிர் உணவு மட்டுமல்ல.. அழகுக்கும் உதவும்.. என்னென்ன பலன்கள்?

தயிர் உணவு மட்டுமல்ல.. அழகுக்கும் உதவும்.. என்னென்ன பலன்கள்?உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அளிக்கும் தயிர், சரும பராமரிப்பிற்கும் பல அற்புத நன்மைகளை வழங்குகிறது. புரோபயாடிக்குகள், புரதம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் தயிரில் நிறைந்துள்ளன.

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரை

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரைஉடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் 8 எளிய தினசரி பழக்கங்கள் குறித்து, ஹார்வர்டு மருத்துவமனையில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் மருத்துவர் சௌரவ் சேதி அறிவுறுத்தியுள்ளார். வயிறு தான் உடலின் 'இரண்டாவது மூளை' என்றும், அதைச் சரியாகப் பராமரிப்பதே ஒட்டுமொத்த உடல்நலனுக்கும் அடிப்படை என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மைஉடல் பருமன் கொண்ட பெண்களுக்கு, தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக பாலியல் உறவில் நாட்டமின்மை ஏற்பட்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைகின்றன. இந்த எதிர்மறை மனநிலை தாம்பத்திய உறவில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.

