திங்கள், 3 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (18:45 IST)

பிறரின் அழுத்தத்திற்காக குழந்தை பெற வேண்டாம்: தம்பதிகளுக்கான முக்கிய ஆலோசனைகள்!

புதிதாக திருமணமான தம்பதிகள், பிறரின் அழுத்தத்திற்காகவோ அல்லது கடமைக்காகவோ குழந்தை பெறும் முடிவை தவிர்க்க வேண்டும். குழந்தை வளர்ப்புக்கு முழு மனத் தயாரிப்பு அவசியம். அன்பு கிடைக்காததால் குழந்தை பாதிக்கப்படலாம்.
 
குழந்தை பிறப்பை தள்ளிப்போட வேண்டிய முக்கிய காரணங்கள்:
 
பேரக்குழந்தை ஆசை, மாமியார் விருப்பம் போன்ற பிறரின் வற்புறுத்தலுக்காகக் குழந்தை பெறக் கூடாது. உங்களுக்கும் உங்கள் துணைக்கும் விருப்பம் இருக்கும்போது மட்டுமே திட்டமிடவும்.
 
குழந்தை பிறந்தால் நெருக்கம் அதிகமாகும் என்று கருதுவது தவறு. நெருக்கத்தை பலப்படுத்த, தம்பதிகள் அதிக நேரம் ஒன்றாக செலவிட வேண்டும்.
 
'ஆண்/பெண் என்பதை நிரூபிக்க' அல்லது 'மற்ற குடும்பங்களைப் போல இருக்க வேண்டும்' என்ற சமூக விமர்சனங்களுக்காக அஞ்சி குழந்தை பெற முயற்சிக்க கூடாது.
 
உங்கள் நிறைவேறாத ஆசைகளை அடைவதற்காகக் குழந்தையை பெறுவது தவறு. குழந்தைக்கு தனிப்பட்ட அடையாளம் உண்டு.
 
நீங்கள் உடல், மன மற்றும் உணர்ச்சி ரீதியாகத் தயாராக இருக்கும்போது மட்டுமே குழந்தை பெறுங்கள். அப்போதுதான் அதற்கு உங்கள் முழு அன்பும் கிடைக்கும்.
 
