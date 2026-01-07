ஓவர் மேக்கப்பால் சருமத்திற்கு பிரச்சனையா? இதை செய்தால் போதும்..!
திருவிழாக்கள் மற்றும் விசேஷ காலங்களில் நாம் அணியும் கனமான ஒப்பனை சருமத்தை மந்தமாகவும் சோர்வாகவும் மாற்றக்கூடும். இழந்த பொலிவை மீட்டெடுக்க முதலில் உடலை சரியாக நீரேற்றத்துடன் வைத்திருப்பது அவசியம். தினமும் 8-10 கிளாஸ் தண்ணீர் அல்லது எலுமிச்சை சாறு குடிப்பது சருமத்திற்கு புத்துயிர் அளிக்கும்.
சருமத்தில் உள்ள இறந்த செல்கள் மற்றும் மேக்கப் துகள்களை நீக்க வாரத்திற்கு ஒருமுறை 'எக்ஸ்ஃபோலியேஷன்' செய்வது நல்லது. மேலும், சருமத்தின் ஆழம் வரை சுத்தம் செய்ய ஃபேஸ் மாஸ்க்குகளை பயன்படுத்தலாம்;
இது கண்களை சுற்றியுள்ள வீக்கத்தைக் குறைக்க உதவும். வெளியே செல்லும் போது சூரிய ஒளியிலிருந்து பாதுகாக்க சன்ஸ்கிரீன் அணிவதும், இழந்த செல்களை புதுப்பிக்க போதிய அளவு உறங்குவதும் மிக அவசியம். இந்த எளிய பராமரிப்புகள் எந்தவித ஒப்பனையுமின்றி உங்கள் முகத்திற்கு இயற்கையான பளபளப்பைத் தரும்.
