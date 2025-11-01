சனி, 1 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)

உடல் எடைக்கும் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் தொடர்பு உண்டா? மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?

உடல் எடைக்கும் கொலஸ்ட்ராலுக்கும் தொடர்பு உண்டா? மருத்துவர்கள் சொல்வது என்ன?
ஒல்லியானவர்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் இருக்காது என்ற பொதுவான கருத்து தவறானது என்கிறார் மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். ஒருவரின் உடல் எடைக்கும், இரத்தத்தில் உள்ள கொலஸ்ட்ரால் அளவுக்கும் எந்தத்தொடர்பும் இல்லை என்பதே உண்மை.
 
கொலஸ்ட்ரால் என்பது கல்லீரலால் இயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்படுவது. இது ஹார்மோன் உற்பத்தி மற்றும் நரம்பு மண்டலச் செயல்பாட்டிற்கு அவசியம். இது அதிகரிக்கும்போது, இரத்தக் குழாய் அடைப்பை ஏற்படுத்தி இருதய நோய்களை உருவாக்கும்.
 
கொலஸ்ட்ரால் உயர்வுக்கு 80% காரணம் மரபணு பின்னணிதான். கல்லீரலின் உற்பத்தி திறன் பரம்பரை தன்மையை பொறுத்தது.  அசைவ உணவுகளில் அதிக கொலஸ்ட்ரால் இருப்பதால், அது 20% உயர்வுக்கு காரணமாகிறது.
 
உடல் பருமனுக்கு காரணம் தோலுக்கு கீழே சேரும் 'சப்-கியூட்டேனியஸ் கொழுப்பு'தான்; இது இரத்த கொலஸ்ட்ராலுடன் தொடர்புடையது அல்ல.
 
குடும்ப வரலாற்றில் இதயநோய் அபாயம் உள்ளவர்கள் மற்றும் அசைவ உணவுப் பழக்கம் உள்ளவர்கள், தோற்றத்தை கருதாமல், இரத்தப் பரிசோதனை மூலம் கொலஸ்ட்ரால் அளவை தெரிந்துகொள்வது அவசியம்.
 
Edited by Mahendran

பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!

பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் அசௌகரியம் குறித்து பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த அரிப்பிற்கான முக்கிய காரணங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!

மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மூன்று வேளை உணவை விட, அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளின் அளவு மிக முக்கியம். உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நார்ச்சத்து நிறைந்த மாவுச்சத்துகளாக இருக்க வேண்டும். இவை குறைந்த கலோரியைக் கொண்டவை.

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!

சர்க்கரை நோய் பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிய ஏ.ஐ. ஆய்வு!சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் தீவிர உறுப்பு பாதிப்புகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்க, செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் புதிய ஆராய்ச்சி தொடங்கியுள்ளது.

தயிர் உணவு மட்டுமல்ல.. அழகுக்கும் உதவும்.. என்னென்ன பலன்கள்?

தயிர் உணவு மட்டுமல்ல.. அழகுக்கும் உதவும்.. என்னென்ன பலன்கள்?உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அளிக்கும் தயிர், சரும பராமரிப்பிற்கும் பல அற்புத நன்மைகளை வழங்குகிறது. புரோபயாடிக்குகள், புரதம் மற்றும் லாக்டிக் அமிலம் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் தயிரில் நிறைந்துள்ளன.

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரை

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரைஉடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் 8 எளிய தினசரி பழக்கங்கள் குறித்து, ஹார்வர்டு மருத்துவமனையில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் மருத்துவர் சௌரவ் சேதி அறிவுறுத்தியுள்ளார். வயிறு தான் உடலின் 'இரண்டாவது மூளை' என்றும், அதைச் சரியாகப் பராமரிப்பதே ஒட்டுமொத்த உடல்நலனுக்கும் அடிப்படை என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com