சின்ன சின்ன நோய்களுக்க்கு வீட்டிலேயே தீர்வு.. சில பாரம்பரிய குறிப்புகள் இதோ..!
நம் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் சிறு சிறு உபாதைகளுக்கு, சமையலறையில் உள்ள பொருட்களை கொண்டே தீர்வு காண உதவும் சில பாரம்பரிய குறிப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
ஆறாத புண்கள் குணமாக: விரலி மஞ்சளைச் சுட்டு பொடியாக்கி, அதனுடன் தேங்காய் எண்ணெயை கலந்து, ஆறாத அல்லது ஆற நீண்ட நாட்களாகும் புண்களின் மீது காலை மற்றும் இரவு வேளைகளில் தடவி வந்தால், அவை விரைவில் ஆறிவிடும்.
உடல் வலி குறைய: சாம்பிராணி, மஞ்சள், மற்றும் சீனி ஆகியவற்றை சேர்த்துக் கஷாயமாக்கி, அதனுடன் பால் மற்றும் வெல்லம் கலந்து பருகினால், உடல் சோர்வு மற்றும் வலி நீங்கி நிவாரணம் கிடைக்கும்.
தீக்காயங்களுக்கு முதல் உதவி: நெருப்பு அல்லது சூடான நீர் பட்டதால் ஏற்பட்ட காயங்களின் மீது பெருங்காயத்தை அரைத்து பூசினால், எரிச்சல் உடனடியாக குறைவதுடன், கொப்புளங்கள் ஏற்படுவதையும் தடுக்கலாம்.
கர்ப்பிணிகளுக்கான தீர்வு: கேரட் சாறுடன் சிறிது தேன் கலந்து கர்ப்பிணிப் பெண்கள் பருகி வந்தால், அவர்களுக்கு ஏற்படும் வாந்தி நிற்கும், மேலும் உடல் வலுவடையும். இது பித்தம் சார்ந்த நோய்களுக்கும் நல்ல பலன் தரும்.
Edited by Mahendran