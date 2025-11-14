வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (18:18 IST)

முட்டைகோஸ் சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

முட்டைகோஸ் பல்வேறு அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அற்புதமான காய்கறி ஆகும். இதனை உணவில் சேர்த்து கொள்வதால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கின்றன.
 
முட்டைகோஸில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், சளி மற்றும் காய்ச்சலில் இருந்து உடலைப் பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.
 
முட்டைகோஸில் அதிக அளவில் நார்ச்சத்து உள்ளதால், செரிமான மண்டலத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது. மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளை தவிர்க்க உதவுகிறது.
 
முட்டைகோஸில்  கலோரிகள் மிக குறைவாகவும், நார்ச்சத்து அதிகமாகவும் இருப்பதால், எடை குறைப்புக்கு உதவுகிறது. இதை சாப்பிட்டவுடன் வயிறு நிறைந்த உணர்வை தருவதால், தேவையற்ற உணவுகளை உண்பதை தவிர்க்கலாம்.
 
முட்டைகோஸில் உள்ள சில ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் உடலில் ஏற்படும் வீக்கத்தை குறைக்க உதவுகின்றன.
 
முட்டைகோஸில் உள்ள பொட்டாசியம் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கவும், இதய நோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது.
Edited by Mahendran

கறிவேப்பிலை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள்..!

கறிவேப்பிலை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள்..!கறிவேப்பிலை சமையலில் வாசனைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டாலும், அது தரும் ஆரோக்கிய பலன்கள் ஏராளம். கறிவேப்பிலையை உணவில் சேர்ப்பது என்பது சுவைக்காக மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியத்திற்காகவும் மிக அவசியம்.

முருங்கை கீரையின் மகத்துவமான பலன்கள்

முருங்கை கீரையின் மகத்துவமான பலன்கள்முருங்கைக்கீரை, 'இயற்கையின் மல்டிவைட்டமின்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது உலகின் மிகவும் சத்துள்ள உணவு வகைகளில் ஒன்றாகும். முருங்கைக்கீரையை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் முக்கிய பலன்கள் இங்கே:

ஆரோக்கிய அதிசயமான பாதாம் பருப்பின் முக்கிய நன்மைகள்!

ஆரோக்கிய அதிசயமான பாதாம் பருப்பின் முக்கிய நன்மைகள்!பாதாம் பருப்பு, ஆரோக்கியமான கொட்டைகளில் முதன்மையானது. இதில் நிறைந்திருக்கும் ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் மருத்துவ குணங்கள் உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.

மழையில் நனைந்தாலும் சளி பிடிக்காமல் தப்பிப்பது எப்படி? பயனுள்ள டிப்ஸ்..!

மழையில் நனைந்தாலும் சளி பிடிக்காமல் தப்பிப்பது எப்படி? பயனுள்ள டிப்ஸ்..!சாதாரண சளிக்கு வைரஸ்களே காரணம் என்றாலும், மழையின் குளிர்ச்சியால் உடல் வெப்பநிலை குறைந்து, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி பலவீனமடையும்போது வைரஸ் தாக்குதல் எளிதாகிறது என்று அறிவியல் கூறுகிறது.

நுண்பிளாஸ்டிக் துகள்கள்: இரத்தக் குழாய்களில் படிவதால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் அபாயம் 4.5 மடங்கு அதிகம்!

நுண்பிளாஸ்டிக் துகள்கள்: இரத்தக் குழாய்களில் படிவதால் மாரடைப்பு, பக்கவாதம் அபாயம் 4.5 மடங்கு அதிகம்!சுற்றுச்சூழலில் இருந்து மனித உடலுக்குள் நுழையும் மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் மற்றும் நானோபிளாஸ்டிக் போன்ற மிக நுண்ணிய பிளாஸ்டிக் துகள்கள் இரத்த நாளங்களில் படிவதால், மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயம் பல மடங்கு அதிகரிப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

