வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (19:00 IST)

முள்ளங்கியை உணவில் சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் பலன்கள்.. பயனுள்ள தகவல்கள்..!

குறைந்த கலோரியும், அதிக ஊட்டச்சத்துக்களும் கொண்ட முள்ளங்கியை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது.
 
1. செரிமானம் மற்றும் மலச்சிக்கல் தீர்வு: முள்ளங்கியில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது. இது பித்த உற்பத்தியை தூண்டி, மலச்சிக்கலை தடுக்கிறது.
 
2. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி: இதில் நிறைந்துள்ள வைட்டமின் C சளி மற்றும் காய்ச்சலில் இருந்து பாதுகாக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. அத்துடன், ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் உடல் செல்களின் சேதத்தைக் குறைக்கின்றன.
 
3. இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாடு: முள்ளங்கியில் உள்ள பொட்டாசியம் சத்து, இரத்த அழுத்தத்தை சமநிலையில் வைத்திருக்கவும், கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.
 
4. நீரிழிவு மேலாண்மை: இது குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டை கொண்டிருப்பதால், இரத்த சர்க்கரை அளவை வேகமாக அதிகரிக்காமல் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
 
5. சரும ஆரோக்கியம்: அதிக நீர்ச்சத்து காரணமாக முள்ளங்கி உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும், பளபளப்பாகவும் வைக்கப் பெரிதும் துணைபுரிகிறது.
 
6. அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள்: வைட்டமின் B6, ஃபோலேட் மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற அத்தியாவசியத் தாதுக்களை முள்ளங்கி கொண்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

