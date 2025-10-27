திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (19:18 IST)

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரை

நீடித்த ஆரோக்கியத்துக்கு 8 முக்கிய பழக்கங்கள்: ஹார்வர்டு மருத்துவர் அறிவுரை
உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் 8 எளிய தினசரி பழக்கங்கள் குறித்து, ஹார்வர்டு மருத்துவமனையில் பயிற்சி பெற்ற இரைப்பை குடல் மருத்துவர் சௌரவ் சேதி அறிவுறுத்தியுள்ளார். வயிறு தான் உடலின் 'இரண்டாவது மூளை' என்றும், அதைச் சரியாகப் பராமரிப்பதே ஒட்டுமொத்த உடல்நலனுக்கும் அடிப்படை என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார்.
 
தினசரி பழக்கங்கள்:
 
சூடான நீரில் தொடக்கம்: நீரிழப்பை சரிசெய்ய, காலையில் எலுமிச்சை சாறுடன் வெதுவெதுப்பான நீர் அருந்தவும்.
 
காலை காபி/டீ தவிர்ப்பு: வெறும் வயிற்றில் காபி/தேநீர் அருந்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
 
லேசான அசைவுகள்: 10-15 நிமிடங்களுக்கு நடைபயிற்சி அல்லது எளிய அசைவுகளைச் செய்து ரத்த ஓட்டத்தைச் சீராக்கவும்.
 
நார்ச்சத்து உணவு: காலை உணவில் ஓட்ஸ், பழங்கள் போன்ற நார்ச்சத்து உணவுகளைச் சேர்க்கவும்.
 
புரதம் அவசியம்: மதிய உணவில் தயிர், முட்டை, பருப்புகள் போன்ற புரதம் மற்றும் நார்ச்சத்து உணவுகளைச் சேர்த்து செரிமானத்தைப் பலப்படுத்தவும்.
 
சாப்பிடும்போது அலைபேசி வேண்டாம்: இது செரிமான சக்தியைக் குறைக்கும்.
 
மாலையில் இஞ்சி/எலுமிச்சை சாறு: மாலை நேரத்தில் விட்டமின் சி நிறைந்த வெதுவெதுப்பான இஞ்சித் தேநீர் அல்லது எலுமிச்சை சாறு அருந்தலாம்.
 
சூரிய ஒளி: 10-15 நிமிடங்கள் சூரிய ஒளியில் நிற்பதால் வைட்டமின் டி கிடைக்கும்.
 
இவை பொதுவான ஆலோசனைகள்; மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.
 
Edited by Mahendran
 

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

உடல் பருமனால் கருத்தரிப்பதில் சிக்கலா? தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மைஉடல் பருமன் கொண்ட பெண்களுக்கு, தாழ்வு மனப்பான்மை காரணமாக பாலியல் உறவில் நாட்டமின்மை ஏற்பட்டு, கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகள் குறைகின்றன. இந்த எதிர்மறை மனநிலை தாம்பத்திய உறவில் சிக்கலை ஏற்படுத்துகிறது.

புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பு முறைகள் குறித்த விளக்கம்..!

புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்ன? தடுப்பு முறைகள் குறித்த விளக்கம்..!புற்றுநோய் என்பது செல்களின் கட்டுப்பாடற்ற வளர்ச்சி ஆகும். இது மரபுரீதியாகவோ அல்லது வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் காரணமாகவோ ஏற்படலாம் என புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவர் கென்னி ராபர்ட் தெரிவித்துள்ளார்.

தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!

தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!கீரைகளை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. கீரைகள் ஒரு ஊட்டச்சத்துப் புதையல் என்றே சொல்லலாம்.

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!நீரிழிவு நோய் அதிகரித்ததற்கு முக்கிய காரணம், மருந்துகளை மட்டுமே சார்ந்திருப்பதுதான் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் கூறுகிறார்.

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. சரியான சிகிச்சைக்கு, அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com