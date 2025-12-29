திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025
காதில் அழுக்கு அதிகமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?

காதில் இயற்கையாகவே உருவாகும் மெழுகு போன்ற அழுக்கு வெளியிலிருந்து வரும் தூசு மற்றும் கிருமிகள் காதுக்குள் செல்லாமல் தடுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகும். ஆனால், இது அளவுக்கு அதிகமாக சேரும்போது காது அடைப்பு, வலி அல்லது கேட்கும் திறன் குறைபாடு போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
 
செய்ய வேண்டியவை: காது அழுக்கு அதிகமாக இருந்தால், மருத்துவரின் ஆலோசனையின்படி பாதுகாப்பான 'இயர் டிராப்ஸ்' பயன்படுத்தலாம். இது அழுக்கை மென்மையாக்கி தானாகவே வெளியே வர உதவும். 
 
குளித்த பிறகு காதின் வெளிப்புறத்தை மட்டும் மென்மையான துணியால் துடைக்க வேண்டும். காது மடல் மற்றும் காதின் பின் பகுதியை சுத்தமாக வைத்திருப்பது அவசியம். வலி அல்லது அடைப்பு நீடித்தால், உடனடியாக காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவரை அணுகி முறையாக சுத்தம் செய்துகொள்ள வேண்டும்.
 
செய்யக் கூடாதவை: காதை குடைய பட்ஸ் , ஹேர் பின், குச்சிகள் அல்லது தீக்குச்சிகளை ஒருபோதும் பயன்படுத்தக் கூடாது. இவை அழுக்கை இன்னும் ஆழமாக தள்ளி காது ஜவ்வை கிழித்துவிடும் அபாயம் கொண்டது. 
 
சுயமாக எந்த எண்ணெயையும் காதுக்குள் ஊற்றக்கூடாது. காது அழுக்கை அகற்ற கூர்மையான பொருட்களை பயன்படுத்துவது நிரந்தர செவிட்டுத்தன்மைக்கு வழிவகுக்கும்.
 
குறட்டைக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் தொடர்பு உண்டா?

குறட்டைக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் தொடர்பு உண்டா?தூக்கத்தில் குறட்டை விடுவது என்பது வெறும் சத்தம் மட்டுமல்ல, அது ஒரு தீவிரமான உடல்நல பாதிப்பின் அறிகுறி என மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

குளிர்காலத்தில் சாப்பிட கூடாத உணவுகள் எவை எவை? என்னென்ன சாப்பிடலாம்?

குளிர்காலத்தில் சாப்பிட கூடாத உணவுகள் எவை எவை? என்னென்ன சாப்பிடலாம்?குளிர்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே சூடான மற்றும் பொரித்த உணவுகள் மீது நமக்கு அதீத விருப்பம் உண்டாகும். ஆனால், இந்த சீசனில் உடல் நலனை பேண சில உணவு மாற்றங்கள் அவசியமாகும்.

சத்தமாகச் சிரிப்பதால் கிடைக்கும் மகத்தான நன்மைகள்: நீண்ட ஆயுளுக்கு இதுவே எளிய வழி!

சத்தமாகச் சிரிப்பதால் கிடைக்கும் மகத்தான நன்மைகள்: நீண்ட ஆயுளுக்கு இதுவே எளிய வழி!தினமும் சிறிது நேரம் வாய்விட்டு சிரிப்பது உடல் மற்றும் மன ரீதியாக எண்ணற்ற நன்மைகளைத் தருகிறது என சுகாதார நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பெண்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பரிசோதனைகள்..!

பெண்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பரிசோதனைகள்..!இன்றைய நவீன உலகில் பெண்கள் அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் என இரு பணிகளையும் கவனிக்கும்போது, தங்கள் ஆரோக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்துவது வழக்கமாக உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிற்கு பிறகு ஹார்மோன் மாற்றங்கள் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவதால், நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிய சில பரிசோதனைகள் அவசியமாகின்றன.

முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!

முடி உதிர்தல் பிரச்னையா? முதலில் காரணத்தை தெரிந்துகொண்டு இயற்கையாக தீர்வு காணுங்கள்!இன்றைய காலக்கட்டத்தில் பலருக்கும் கவலையளிக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக முடி உதிர்தல் உள்ளது. இதற்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன், அதன் அடிப்படை காரணங்களை புரிந்துகொள்வது அவசியம். மரபியல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள் , மன அழுத்தம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு ஆகியவை முடி கொட்டுவதற்கு முதன்மை காரணங்களாகும். மேலும், ரசாயன ஷாம்பூக்கள் மற்றும் அதிக வெப்பம் தரும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதும் முடியின் வேர்க்கால்களைப் பலவீனமாக்குகின்றன.

