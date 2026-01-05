திங்கள், 5 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (19:00 IST)

நெற்றியில் சுருக்கங்கள் இருக்கிறதா? எப்படி மறைய வைப்பது?

நெற்றியில் சுருக்கங்கள் இருக்கிறதா? எப்படி மறைய வைப்பது?
நெற்றியில் சுருக்கங்கள் மற்றும் மெல்லிய கோடுகள் தோன்றுவது முதுமையின் முதல் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது. சருமத்தில் உள்ள கொலாஜன் மற்றும் எலாஸ்டின் புரதங்கள் குறைவதால் நெகிழ்ச்சித்தன்மை இழக்கப்பட்டு, இந்த மடிப்புகள் உருவாகின்றன. அதிகப்படியான கோபம், மன அழுத்தம், தூக்கமின்மை மற்றும் சூரிய ஒளியின் தாக்கம் ஆகியவை இளவயதிலேயே சுருக்கங்களை வரவழைக்கின்றன.
 
இதை தடுக்க எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள் பெரும் பலன் அளிக்கின்றன. விளக்கெண்ணெய் கொண்டு மேல்நோக்கி மசாஜ் செய்வது சருமத்தின் நெகிழ்ச்சியை மீட்கும். 
 
கற்றாழை ஜெல் மற்றும் தேங்காய் எண்ணெய் சருமத்திற்கு தேவையான ஆழமான ஈரப்பதத்தை வழங்கி, சுருக்கங்கள் பரவாமல் தடுக்கின்றன. முட்டை வெள்ளைக்கருவை வாரத்திற்கு இருமுறை தடவி வருவதன் மூலம் சருமத்தை இறுக செய்யலாம்.
 
வெள்ளரிக்காய் சாறு மற்றும் தேன்-எலுமிச்சை கலவையும் சிறந்த பலன் தரும். இருப்பினும், எலுமிச்சை பயன்படுத்திய பிறகு நேரடியாக வெயிலில் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்.
 
முறையான தூக்கம், அதிகத் தண்ணீர் குடித்தல் மற்றும் இயற்கை பராமரிப்பு மூலம் நெற்றிச் சுருக்கங்களைத் தள்ளிப்போட்டு, இளமையான தோற்றத்தைத் தக்கவைக்க முடியும்.
 
Edited by Mahendran

மணத்தக்காளி கீரையின் மகத்துவங்கள்: வயிற்றுப் புண் முதல் கருப்பை ஆரோக்கியம் வரை தீர்வு தரும் இயற்கை மருந்து!

மணத்தக்காளி கீரையின் மகத்துவங்கள்: வயிற்றுப் புண் முதல் கருப்பை ஆரோக்கியம் வரை தீர்வு தரும் இயற்கை மருந்து!நவீன உணவு கலாச்சாரத்திற்கு மத்தியில், தெருக்களில் எளிதாக கிடைக்கும் மணத்தக்காளி கீரை ஒரு மிகச்சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும். சித்த மற்றும் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் 'காட்டுக்கீரை' என்று அழைக்கப்படும் இது, செரிமான மண்டலத்தைச் சீரமைப்பதில் முதன்மை வகிக்கிறது.

முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மற்றும் மஞ்சள் கரு.. எது சிறந்தது?

முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மற்றும் மஞ்சள் கரு.. எது சிறந்தது?முட்டையின் வெள்ளைக்கரு மற்றும் மஞ்சள் கரு ஆகிய இரண்டும் வெவ்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகின்றன.

தலைசீவும் சீப்பை சுத்தமாக வைத்திருக்காவிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்..!

தலைசீவும் சீப்பை சுத்தமாக வைத்திருக்காவிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்..!தினமும் நாம் பயன்படுத்தும் சீப்பை முறையாக சுத்தம் செய்யாவிட்டால், அதுவே பல கூந்தல் மற்றும் உச்சந்தலை பிரச்னைகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துவிடும்.

கண்ணில் இருந்து அடிக்கடி நீர் வந்தால் என்ன பிரச்சனை?

கண்ணில் இருந்து அடிக்கடி நீர் வந்தால் என்ன பிரச்சனை?கண்ணில் இருந்து அடிக்கடி நீர் வடிவது பலருக்கும் இருக்கும் ஒரு பொதுவான தொந்தரவாகும். மருத்துவ ரீதியாக இது 'எபிஃபோரா' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம்.

காதில் அழுக்கு அதிகமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?

காதில் அழுக்கு அதிகமானால் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ன செய்ய கூடாது?காதில் இயற்கையாகவே உருவாகும் மெழுகு போன்ற அழுக்கு வெளியிலிருந்து வரும் தூசு மற்றும் கிருமிகள் காதுக்குள் செல்லாமல் தடுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகும். ஆனால், இது அளவுக்கு அதிகமாக சேரும்போது காது அடைப்பு, வலி அல்லது கேட்கும் திறன் குறைபாடு போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com