வாரம் ஒருமுறை கோவைக்காய் சாப்பிடுங்கள்.. ஏராளமான நன்மைகள்..!
கோவைக்காய் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் ஒரு சிறந்த காய் மட்டுமல்ல, ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மருத்துவ குணமிக்க உணவும் ஆகும். வாரம் ஒருமுறை கோவைக்காயை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல நன்மைகளைத் தரும்.
கோவைக்காய் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இதன் மருத்துவ குணங்கள் இன்சுலின் சுரப்பை சீராக்குவதாக நம்பப்படுகிறது. நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது மிகவும் நல்லது.
கோவைக்காயில் உள்ள அதிகப்படியான நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்தி, மலச்சிக்கலைத் தவிர்க்க உதவுகிறது. கோவைக்காயில் வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்துள்ளன. இவை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, உடலை நோய்த் தொற்றுகளில் இருந்து பாதுகாக்கின்றன.
கோவைக்காயில் உள்ள சத்துக்கள் இரத்த அழுத்தத்தைச் சீராக்கவும், இதய நோய்கள் வரும் அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.
கோவைக்காயில் கலோரிகள் குறைவாகவும், ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாகவும் இருப்பதால், எடை குறைப்பு முயற்சியில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த உணவாகும்.
கோவைக்காயை துவையலாகவோ, பொரியலாகவோ அல்லது சாம்பாரிலோ சேர்த்து ஆரோக்கியமான வாழ்வை பெறலாம்.
