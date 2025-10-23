வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (18:00 IST)

தினம் ஒரு கீரை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்னென்ன? பயனுள்ள தகவல்..!

கீரைகளை தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலுக்கு பல அரிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. கீரைகள் ஒரு ஊட்டச்சத்துப் புதையல் என்றே சொல்லலாம்.
 
கீரைகளில் அதிகப்படியான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிரம்பியுள்ளன. இவை உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்தி, தொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
 
இரும்புச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், கீரைகள் இரத்த சோகையைத் தடுக்கின்றன. குறிப்பாக, பெண்களுக்கு இது மிகவும் அத்தியாவசியமானது.
 
வைட்டமின் 'ஏ' சத்து கண்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், வைட்டமின் 'கே' எலும்புகளை பலப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
 
கீரைகளில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான அமைப்பை சீராக இயங்க வைத்து, மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. இதில் உள்ள ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் ஃபோலேட் சத்துக்கள் இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கவும், இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றன.
 
எனவே, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வகை கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான மற்றும் சுறுசுறுப்பான வாழ்க்கையைப் பெறலாம்.
 
Edited by Mahendran
 

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!

நீரிழிவு அதிகரிப்புக்குக் காரணம் என்ன? வெள்ளை உணவுகள் பற்றி ஆயுர்வேத மருத்துவர் விளக்கம்!நீரிழிவு நோய் அதிகரித்ததற்கு முக்கிய காரணம், மருந்துகளை மட்டுமே சார்ந்திருப்பதுதான் என்று ஆயுர்வேத மருத்துவர் டாக்டர் கௌதமன் கூறுகிறார்.

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!

பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. சரியான சிகிச்சைக்கு, அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம்.

ஏடிஎம் ரசீது ஆண்களின் விந்தணுவை பாதிக்குமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஏடிஎம் ரசீது ஆண்களின் விந்தணுவை பாதிக்குமா? அதிர்ச்சி தகவல்..!ஏடிஎம் மற்றும் கடைகளில் வழங்கப்படும் ரசீதுகளை 10 வினாடிகளுக்கும் அதிகமாக கையில் வைத்திருப்பது ஆண்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு ஆபத்தானது என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நடு இரவில் விழிப்பு வந்தால், பிறகு தூக்கம் வருவதில்லை. இந்தப் பிரச்சினையை எப்படிச் சரிசெய்வது?

நடு இரவில் விழிப்பு வந்தால், பிறகு தூக்கம் வருவதில்லை. இந்தப் பிரச்சினையை எப்படிச் சரிசெய்வது?நடு இரவில் விழிப்பு வந்து, மீண்டும் தூக்கம் வராமல் தவிக்கும் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண சில நடைமுறை மாற்றங்களைப் பின்பற்றலாம்.

குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்து அவசியமில்லை: மருத்துவர்களின் எச்சரிக்கை

குழந்தைகளுக்கு இருமல் மருந்து அவசியமில்லை: மருத்துவர்களின் எச்சரிக்கைகுழந்தைகளுக்கு, குறிப்பாச் சிறுவர்களுக்கு, இருமல் மருந்து கொடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என குழந்தை நல மருத்துவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

