தினம் ஒரு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் பலன்கள்.. பயனுள்ள தகவல்..!
வெள்ளரிக்காய் என்பது நீர்ச்சத்து நிறைந்த, புத்துணர்ச்சி அளிக்கும் ஒரு காய்கறி ஆகும். இதனை தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதால் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளைப் பெறலாம்.
வெள்ளரிக்காயில் 95% வரை நீர்ச்சத்து நிறைந்துள்ளது. குறிப்பாக கோடை காலங்களில், உடல் நீரேற்றத்துடன் இருக்க இது உதவுகிறது. உடலில் நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வதால், ஒட்டுமொத்த உடல் ஆரோக்கியமும் மேம்படுகிறது.
அதிக நீர்ச்சத்து காரணமாக, உடலில் உள்ள நச்சுக்களை வெளியேற்றவும், சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தவும் வெள்ளரிக்காய் உதவுகிறது.
வெள்ளரிக்காயில் கலோரிகள் மிகக் குறைவு. இதனால் எடை குறைக்க முயற்சிப்பவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த சிற்றுண்டியாகும். இதில் உள்ள நார்ச்சத்து, வயிறு நிறைந்த உணர்வை தந்து, தேவையில்லாத உணவு பழக்கத்தை குறைத்து, எடையை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவுகிறது.
வெள்ளரிக்காயில் உள்ள சிலிக்கா மற்றும் அதிக நீர்ச்சத்து காரணமாக, சருமத்தின் பளபளப்பை அதிகரிக்கிறது. கண்களுக்கு கீழே வைப்பதன் மூலம் வீக்கம் மற்றும் கருவளையங்கள் குறையும்.
