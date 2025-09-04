வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. ப‌ல்சுவை
  2. மரு‌த்துவ‌ம்
  3. மருத்துவ செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (18:47 IST)

நீர் பட்டால் அரிக்கும் விசித்திர நோய்: அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ்

குளியல் என்பது உடலை சுத்தமாக வைத்திருக்க மிகவும் அவசியமானது. ஆனால், சிலருக்கு தண்ணீர் பட்டாலே தாங்க முடியாத அரிப்பு ஏற்படும். இந்த விசித்திரமான நிலைக்கு அக்வாஜெனிக் ப்ரூரிட்டஸ் அல்லது நீர் தினவு என்று பெயர். இது மிகவும் அரிதான ஒரு தோல் பிரச்சனை.
 
இந்த பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு அரிப்பு ஏற்படுமே தவிர, தோலில் எந்தவித தடிப்போ, நிற மாற்றமோ ஏற்படாது. குளித்து முடித்ததும், அரிப்பை தாங்க முடியாமல் சிலர் நீண்ட நேரம் உடலை துணியால் தேய்த்து கொண்டே இருப்பார்கள்.
 
 தண்ணீர் தோலின் மீது படும்போது, நரம்புகள் ஏதேனும் ஒவ்வாமை அறிகுறிகளை ஏன் உருவாக்குகின்றன என்பது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.
 
சில சமயங்களில், தண்ணீர் தோலின் மேல்புறத்தை தொட்டவுடன், 'மாஸ்ட் செல்கள்' எனப்படும் நோய் எதிர்ப்பு செல்களிலிருந்து ஹிஸ்டமின் போன்ற ரசாயனங்கள் வெளியாகி, அரிப்பைத் தூண்டலாம்.
 
மருத்துவ உலகத்தின் பல சிக்கலான கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாதது போலவே, இதுவும் ஒரு விசித்திரமான நோய் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்

ரம்புட்டான் பழம்: சுவையும், ஆரோக்கியமும் நிறைந்த பழம்முள் நிறைந்த வெளிப்புற தோற்றத்தை கொண்டிருந்தாலும், ரம்புட்டான் ஒரு சுவையான மற்றும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த பழமாகும்.

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?

பெருஞ்சீரகத்தின் நன்மைகள்: சாப்பிட்ட பிறகு ஏன் உட்கொள்ள வேண்டும்?ஓட்டல்களில் உணவு உண்ட பிறகு, பில் செலுத்தும் இடத்தில் ஒரு கிண்ணத்தில் வைக்கப்படும் பெருஞ்சீரகத்தை எடுத்து சாப்பிடுவது பலரது வழக்கம். இனிப்பு கலந்த வெள்ளையாகவோ அல்லது வெறும் பச்சையாகவோ காணப்படும் இந்த செரிமானத் துணைக்கு, பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு காண்போம்.

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!

அதிக உப்பு உட்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது.. சுகாதார நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை..!இயற்கையில் பல்வேறு தனிமங்கள் இருந்தாலும், சோடியம் மற்றும் குளோரின் ஆகியவற்றின் சேர்க்கை ஒரு வியக்கத்தக்க மாற்றத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு. சோடியம், காற்றில் தீப்பற்றக்கூடிய மற்றும் தண்ணீரில் வெடிக்கக்கூடிய ஒரு மென்மையான, வெள்ளை நிற உலோகம். மறுபுறம், குளோரின் ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த, மஞ்சள்-பச்சை நிற வாயு. இது உலோகங்களை அரிக்கக்கூடியதுடன், உயிரினங்களுக்கு நஞ்சாகவும் மாறக்கூடியது.

ஆரோக்கியத்தின் அற்புதம்: தமிழர் பாரம்பரிய உணவான பழைய சோறு!

ஆரோக்கியத்தின் அற்புதம்: தமிழர் பாரம்பரிய உணவான பழைய சோறு!பழங்காலத்திலிருந்தே தமிழர்களின் உணவில் முக்கிய இடம்பிடித்த, 'பழைய சோறு', உழைக்கும் மக்களால் அதிகம் விரும்பி உண்ணப்படும் ஒரு உணவாகும். தற்போது, இது உடல்நலத்திற்கு தரும் நன்மைகளால், பலராலும் தேடி உண்ணப்படும் உணவாக மாறியுள்ளது. நம் முன்னோர்கள் இதனை 'அமுதம்' என்று போற்றியதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன.

இரவு உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்: கிடைக்கும் அற்புத ஆரோக்கிய நன்மைகள்!

இரவு உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்: கிடைக்கும் அற்புத ஆரோக்கிய நன்மைகள்!இரவு உணவை முடித்த பிறகு ஒரு ஏலக்காயை மென்று சாப்பிடும் பழக்கத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை பெறலாம். அத்தகைய சில முக்கிய நன்மைகள் குறித்து விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com