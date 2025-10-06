எடை குறைய ஜஸ்ட் வாக்கிங் போதும்.. 70 கிலோவுக்கு மேல் உடல் உடை குறைத்த பெண்..!

திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025
திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (18:01 IST)

எடை குறைப்பு என்பது கடினமான பணிதான், ஆனால் தீவிர மாற்றங்கள் இல்லாமல் உடல் எடையை குறைக்க முடியும் என ஃபிட்னஸ் நிபுணரான கேட் டேனியல் கூறுகிறார். எடை குறைப்பு அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு 70 கிலோவுக்கு மேல் குறைத்த இவர், தனது வெற்றியின் ரகசியமாகச் 'சாதாரண நடைப்பயிற்சியை' குறிப்பிடுகிறார்.
 
மிகவும் எளிமையானது: "நடைப்பயிற்சி என்பது எங்கும், எந்நேரமும் செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான, நேரத்தை சேமிக்கும் ஒரு வழியாகும். இதற்கு எந்த உபகரணமும், பயணமும் தேவையில்லை; சாக்குப்போக்குகளும் இல்லை," என்கிறார் கேட்.
 
நடப்பது கலோரிகளை எரிக்க உதவுவதுடன், வயிற்று கொழுப்பை குறைக்க உதவுகிறது என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது மனநிலை மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகிறது.
 
எடை குறைப்பு அறுவை சிகிச்சை ஒரு கருவி மட்டுமே என்றும், நீண்ட கால வெற்றிக்கு சிறிய பழக்கவழக்கங்களே முக்கியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்துகிறார். "உங்கள் வாழ்க்கை முறைக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சி வழக்கத்தை உருவாக்குவதே நிரந்தர மாற்றத்தைத் தரும்," என்கிறார்.
 
"ஆரம்பத்தில், செயல்திறனைவிடப் பழக்கம்தான் முக்கியம். ஷூவை அணிந்து, நடக்க தொடங்குங்கள், அதை திரும்பத் திரும்ப செய்யுங்கள்" என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.
 
