புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. கிரிக்கெட்
  3. செய்திகள்
Written By vinoth
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (11:08 IST)

கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியா திரும்பிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. பின்னணி என்ன?

கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியா திரும்பிய ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. பின்னணி என்ன?
இந்திய அணி தற்போது மூன்று வடிவிலான போட்டிகளிலும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. மூன்று கேப்டன்கள் இந்திய அணியைக் கடந்த சில மாதங்களாக வழிநடத்தி வருகின்றனர். டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஷுப்மன் கில்லும், டி 20 போட்டிகளில் சூர்யகுமார் யாதவும் ஒரு நாள் போட்டிகளில் ரோஹித் ஷர்மாவும் வழிநடத்துகின்றனர்.

இந்நிலையில் ஐபிஎல் தொடர்களில் தொடர்ந்து தான் தலைமையேற்கும் அணிகளை இறுதிப் போட்டி வரைக் கொண்டு சென்றும், கொல்கத்தா அணிக்காகக் கோப்பையை வென்றும் அசத்தி வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்குத் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எதிர்காலத்தில் இந்திய அணிக்கு ஒரு நாள் போட்டிகளில் கேப்டனாகும் அளவுக்கான திறமை அவருக்கு இருப்பதாக முன்னாள் வீரர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியா A அணிக்கு எதிரான இரண்டு நாட்கள் நடக்கும் Multi day போட்டிகளுக்கான இந்திய A அணிக்கு ஸ்ரேயாஸ் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தலைமையிலான இந்தியா A அணி ஆஸ்திரேலியா சென்ற நிலையில் இப்போது கேப்டன் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியா திரும்பியுள்ளார் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.

இது சம்மந்தமாக அவர் பிசிசிஐக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. அதில் “எனக்கு சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் இருந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஓய்வு தேவை. எனக்கு முதுகுப் பகுதியில் தசை இறுக்கமும், சோர்வும் உள்ளதால் இந்த முடிவை எடுக்கிறேன்” எனக் கூறியுள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 

ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!

ஆஷஸ் தொடருக்கான இங்கிலாந்து அணி அறிவிப்பு!கிரிக்கெட்டில் மிக நீண்டகால வரலாறு உள்ள தொடர்களில் ஒன்று ஆஷஸ். 140 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த தொடர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் ஐந்து டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருமுறை இங்கிலாந்திலும் மற்றொரு முறை ஆஸ்திரேலியாவிலும் இந்த தொடர் நடக்கிறது.

ஆசிய கோப்பை.. மீண்டும் ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியா? இறுதி போட்டி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்..!

ஆசிய கோப்பை.. மீண்டும் ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியா? இறுதி போட்டி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்..!ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இறுதி போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் அணிகள் குறித்த யூகங்கள் மற்றும் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

விராட் கோலி மீது அதிருப்தியில் பிசிசிஐ… பின்னணி என்ன?

விராட் கோலி மீது அதிருப்தியில் பிசிசிஐ… பின்னணி என்ன?இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலியின் திடீரென கடந்த ஏப்ரல் மாதம் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தது இன்றளவும் விவாதப் பொருளாக உள்ளது. தற்போது 36 வயதாகும் அவர் ஓய்வு முடிவை அறிவித்த போது ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியான ஒன்றாக அமைந்தது. ஏற்கனவே அவர் டி 20 போட்டிகளில் இருந்தும் கடந்த ஆண்டு ஓய்வை அறிவித்துவிட்டதால் தற்போது ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர்… பண்ட், கருண் வெளியே… துருவ் ஜுரெல் உள்ளே!

வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடர்… பண்ட், கருண் வெளியே… துருவ் ஜுரெல் உள்ளே!இந்திய அணி தற்போது ஆசியக் கோப்பைத் தொடரில் மிகச்சிறப்பாக விளையாடி வருகிறது. இந்த தொடர் முடிந்ததும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியுடன் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அதற்கான அணி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அவுட்டே இல்லை, நடுவர் முடிவு தவறு.. புலம்பும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்கள்..!

அவுட்டே இல்லை, நடுவர் முடிவு தவறு.. புலம்பும் பாகிஸ்தான் முன்னாள் வீரர்கள்..!ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக துபாயில் நடந்த போட்டியில், பாகிஸ்தான் வீரர் ஃபகார் ஜமான் அவுட் செய்யப்பட்ட விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னாள் பாகிஸ்தான் கேப்டன் ஷாஹித் அப்ரிடி, ஃபகார் ஜமானை அவுட் என்று அறிவித்த மூன்றாவது நடுவர் குறித்து, "அவர் ஐபிஎல் போட்டியில் நடுவராக இருக்க வேண்டும்" என்று கூறி பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com