வியாழன், 16 அக்டோபர் 2025
Written By vinoth

டெல்லி கேப்பிடல்ஸில் இருந்து விலகுகிறாரா கே எல் ராகுல்?... ட்ரேட் செய்ய ஆர்வம் காட்டும் அணி!

ஐபிஎல் தொடர் மிகச்சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தும் வீரர்களில் ஒருவர் கே எல் ராகுல். இந்தியா சார்பாக விளையாடும் வீரர்களில் அதிக சராசரி வைத்திருக்கும் வீரராக கே எல் ராகுல் உள்ளார். இதுவரை அவர் பெங்களூரு, பஞ்சாப், லக்னோ மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளார்.

இதில் பஞ்சாப் மற்றும் லக்னோ அணிகளுக்குக் கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார். ஆனால் கடந்த ஆண்டு டெல்லி அணிக்குக் கேப்டனாகும் பொறுப்பை நிராகரித்தார். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு அவரை டெல்லி அணித் தக்கவைக்கப் போவதில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மினி ஏலத்தில் அவரை விடுவிக்க முடிவு செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் கே கே ஆர் அணி அவரை ட்ரேட் செய்ய விரும்புவதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 2024 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் இரண்டாவது முறையகக் கோப்பை வென்றது. ஆனால் கடந்த சீசனில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரை ஏலத்தில் விட்டது. இதையடுத்து அஜிங்க்யே ரஹானே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். ஆனால் இந்த ஆண்டு சீசனில் மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த அணி ப்ளே ஆஃப் செல்லும் வாய்ப்பை இழந்தது. அதனால் கேப்டன் பொறுப்புக்குக் கே எல் ராகுலை வாங்க முடிவு செய்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

14 வயதில் துணை கேப்டன் பதவியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. ரஞ்சி டிராபியில் 280 ஸ்ட்ரைக் ரேட்

14 வயதில் துணை கேப்டன் பதவியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. ரஞ்சி டிராபியில் 280 ஸ்ட்ரைக் ரேட்இந்திய கிரிக்கெட்டில் புதிய அத்தியாயத்தை எழுதும் வகையில், வெறும் 14 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, பிஹார் மாநில ரஞ்சி கோப்பை அணியின் துணைக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ரஞ்சிப் போட்டிகளில் விளையாடும் என்னால் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாட முடியாதா?... ஷமி ஆதங்கம்!

ரஞ்சிப் போட்டிகளில் விளையாடும் என்னால் ஒருநாள் போட்டியில் விளையாட முடியாதா?... ஷமி ஆதங்கம்!இந்திய அணி உருவாக்கிய மிகச்சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவர் முகமது ஷமி. இந்திய அணிக்காக உலகக்கோப்பை தொடர்களில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய பவுலர் என்ற சாதனையை அவர் தன் கைவசம் வைத்துள்ளார். ஆனாலும் காயம் காரணமாக அவர் அடிக்கடி அணியில் இருந்து விலக வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது.

உலகக் கோப்பைக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கு… விராட் & கோலி குறித்த கேள்விக்கு கம்பீர் மழுப்பல் பதில்!

உலகக் கோப்பைக்கு இன்னும் ரொம்ப நாள் இருக்கு… விராட் & கோலி குறித்த கேள்விக்கு கம்பீர் மழுப்பல் பதில்!இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டனர். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவர்களின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

யூடியூப் 'வியூஸ்'க்காக இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கமாக இல்லையா? ஸ்ரீகாந்துக்கு கம்பீர் கேள்வி..!

யூடியூப் 'வியூஸ்'க்காக இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கமாக இல்லையா? ஸ்ரீகாந்துக்கு கம்பீர் கேள்வி..!இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா குறித்து விமர்சனம் செய்த முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்துக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

15 வயதில் துணைக் கேப்டன்… ரஞ்சிக் கோப்பை தொடரில் சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

15 வயதில் துணைக் கேப்டன்… ரஞ்சிக் கோப்பை தொடரில் சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!இந்திய கிரிக்கெட்டின் இளம் சென்சேஷனல் வீரரான 14 வயது வைபவ் சூர்யவன்ஷி அடுத்தடுத்து அதிரடி இன்னிங்ஸ்கள் மூலமாக கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். இந்த சீசன் ஐபிஎல் போட்டியில் குஜராத் அணிக்கு எதிராக அவர் 30 பந்துகளில் அடித்த சாதனை சதம் ஐபிஎல் வரலாற்றில் முக்கியமான தருணமாக இடம் பிடித்தது.

