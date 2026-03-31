செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (16:44 IST)

35 நாட்களில் பரிசுக்கு மட்டுமே 17.7 கோடி செலவு செய்த ஹர்திக் பாண்டியா!...

hardik
2026 ஐபிஎல் தொடர் தொடங்கியுள்ள நிலையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறார். ஏனெனில், தனது முன்னாள் மனைவி மற்றும் இந்நாள் காதலி இருவருக்கு அவர் கொடுக்க விலை உயர்ந்த காஸ்ட்லி கார்கள்தான் இதற்கு காரணம். கடந்த 35 நாட்களில் மட்டும் பரிசுகள் கொடுப்பதற்காகவே 17.7 கோடிகளில் செலவு செய்திருக்கிறார் ஹர்திக் பாண்டியா..

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி தனது 5 வயது மகன் அகஸ்தியாவுக்கு 4 கோடி மதிப்பிலான Land Rover Defender காரை ஹரிக் பாண்டியா பரிசாக கொடுத்தார். மேலும், அகஸ்தியாவின் தாயும், முன்னாள் மனைவிக்கும் ஒரு சொகுசு காரை பரிசளித்தார்.

அதன்பின் மார்ச் 15ம் தேதி அவரின் காதலி மகிகா சர்மாவுக்கு 12 கோடி மதிப்பிலான Ferrari 12 Clindri காரை பரிசாக கொடுத்தார். அதன்பின் மார்ச் 29ஆம் தேதி 1.7 கோடி மதிப்புள்ள MERCEDES BENZ V CLASS காரையும் காதலிக்கு பரிசாக வழங்கியிருக்கிறார் ஹர்திக் பாண்டியா.

முதல் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்த சிஎஸ்கே.. ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூரியவன்ஷி..!

முதல் போட்டியில் படுதோல்வி அடைந்த சிஎஸ்கே.. ருத்ர தாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூரியவன்ஷி..!கௌஹாத்தியில் நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரின் 3-வது லீக் போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை தவிடுபொடியாக்கியது.

இந்த ஐபிஎல் சீசனில் 300 ரன்கள் நிச்சயம் உண்டு.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணிப்பு..!

இந்த ஐபிஎல் சீசனில் 300 ரன்கள் நிச்சயம் உண்டு.. ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் கணிப்பு..!ஐபிஎல் 2026 சீசனின் தொடக்க ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன. இப்போட்டி குறித்து இந்திய நட்சத்திர வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தனது யூடியூப் சேனலில் சுவாரஸ்யமான கணிப்புகளை பகிர்ந்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாட மாட்டார்.. சிஎஸ்கே அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!

ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாட மாட்டார்.. சிஎஸ்கே அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!இன்று முதல் ஐபிஎல் 2026 தொடர் தொடங்க இருக்கும் உள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியளிக்கும் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி, காலின் தசைப்பிடிப்பு காரணமாக தற்போது தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளார்.

45 வயதில் தோனி என்னத்தை சாதிக்க போகிறார்? ஐபிஎல் தொடரில் நீடிப்பது குறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா கமெண்ட்..!

45 வயதில் தோனி என்னத்தை சாதிக்க போகிறார்? ஐபிஎல் தொடரில் நீடிப்பது குறித்து ஆகாஷ் சோப்ரா கமெண்ட்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக மகேந்திர சிங் தோனி மீண்டும் களம் காண தயாராகி வரும் நிலையில், அவரது வயது மற்றும் ஃபார்ம் குறித்த விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

நாங்கள் எல்லாம் விஐபி.. எங்களுக்கு ஐபிஎல் பார்க்க விஐபி ஓசி டிக்கெட் வேண்டும்: எம்.எல்.ஏக்கள் கோரிக்கை..!

நாங்கள் எல்லாம் விஐபி.. எங்களுக்கு ஐபிஎல் பார்க்க விஐபி ஓசி டிக்கெட் வேண்டும்: எம்.எல்.ஏக்கள் கோரிக்கை..!பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளை காண தங்களுக்கு விஐபி அந்தஸ்தில் இலவச டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என கர்நாடக எம்.எல்.ஏ-க்கள் விடுத்த கோரிக்கை பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

