சனி, 22 நவம்பர் 2025
சனி, 22 நவம்பர் 2025 (09:30 IST)

கௌகாத்தி டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்த முடிவு!

கௌகாத்தி டெஸ்ட்… டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா எடுத்த முடிவு!
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையே  கொல்கத்தாவில் நடந்த முதல் டெஸ்ட் போட்டி பள்ளி சிறுவர்களின் போட்டி போல முடிந்தது. இந்த போட்டியில் ஒரு இன்னிங்ஸில் கூட 200 ரன்களுக்கு மேல் எட்டப்படவில்லை. தென்னாப்பிரிக்கா அணி நிர்ணயித்த 120 ரன்கள் இலக்கை எட்ட முடியாமல் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி தோற்றது.

இதையடுத்து இன்று இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கௌகாத்தியில் இன்று தொடங்கியுள்ளது. காயம் காரணமாக ஷுப்மன் கில் இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடததால் ரிஷப் பண்ட் அணியை வழிநடத்துகிறார். சற்று முன் டாஸ் போடப்பட்ட நிலையில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி டாஸை வென்று முதலில் பேட் செய்ய முடிவெடுத்துள்ளது.

இந்திய அணி
கே எல் ராகுல், ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜுரெல், ரிஷப் பண்ட், ரவீந்தர ஜடேஜா, நிதிஷ்குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, மொகமது சிராஜ்

தென்னாப்பிரிகா அணி
எய்டன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா, டோனி டி ஸோர்ஸி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரெய்னி, மார்க்கோ யான்ஸன், செனுரன் முத்துசாமி, சைமன் ஹார்மர், கேஷவ் மகாராஜ்

பந்துவீச்சில் பதிலடி கொடுத்த இங்கிலாந்து.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்து ஆஸ்திரேலியா தடுமாற்றம்..!

பந்துவீச்சில் பதிலடி கொடுத்த இங்கிலாந்து.. 9 விக்கெட்டுக்களை இழந்து ஆஸ்திரேலியா தடுமாற்றம்..!ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையே நடைபெற்று வரும் ஆசஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், முதல் இன்னிங்ஸில் குறைந்த ரன்களில் ஆட்டம் இழந்த இங்கிலாந்து அணி, தற்போது பந்துவீச்சில் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.

ஆஷஷ் தொடரில் அதிர்ச்சி ஆரம்பம்.. 172 ரன்களுக்கு இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்..! 7 விக்கெட் வீழ்த்திய ஸ்டார்க்..!

ஆஷஷ் தொடரில் அதிர்ச்சி ஆரம்பம்.. 172 ரன்களுக்கு இங்கிலாந்து ஆல்-அவுட்..! 7 விக்கெட் வீழ்த்திய ஸ்டார்க்..!இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கிடையே ஆஷஷ் தொடரின் முதல் கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டி இன்று தொடங்கிய நிலையில், இன்றைய போட்டிகளில் இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்து 172 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமண தேதி அறிவிப்பு.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து..!

ஸ்மிருதி மந்தனா திருமண தேதி அறிவிப்பு.. பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து..!இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் துணை கேப்டனும் நட்சத்திர வீராங்கனையுமான ஸ்மிருதி மந்தனாவுக்கு வரும் நவம்பர் 23ஆம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தகவலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனுப்பிய வாழ்த்து கடிதம் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை: வங்கதேச 'ஏ' அணியுடன் இந்தியா 'ஏ' அரையிறுதி மோதல்

ஆசிய கோப்பை: வங்கதேச 'ஏ' அணியுடன் இந்தியா 'ஏ' அரையிறுதி மோதல்தோஹாவில் நடைபெறும் ஆசிய கோப்பை ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் 2025 கிரிக்கெட் போட்டியில், ஜிதேஷ் சர்மா தலைமையிலான இந்தியா 'ஏ' அணி நாளை அரையிறுதி போட்டியில் வங்கதேச 'ஏ' அணியுடன் மோதுகிறது.

46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு… சாதனை படைத்த நியுசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் டேரில் மிட்செல்!

46 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு… சாதனை படைத்த நியுசிலாந்து பேட்ஸ்மேன் டேரில் மிட்செல்!தற்போது கிரிக்கெட் விளையாடும் அணிகளில் மூன்று விதமான போட்டிகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அணியாக இந்தியா உள்ளது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை தற்போது ஒரே நாளில் மூன்று விதமான போட்டிகளில் விளையாடினாலும் அதற்கேற்ப வீரர்களைக் கொண்டுள்ளது.

