செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. பட‌த்தொகு‌ப்பு
செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (16:55 IST)

பார்பி கேர்ளாக பிங்க் நிற உடையில் க்யூட் போஸ் கொடுத்த ஜான்வி கபூர்!

தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி என பலமொழிகளில் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகையாக திகழ்ந்தவர் ஸ்ரீதேவி. அவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் துபாயில் இயற்கை எய்தினார். இதையடுத்து அவரின் மூத்தமகளான ஜான்வி கபூர் சினிமாவில் அறிமுகமாகி நடித்து வருகிறார்.

பாலிவுட் படங்களில் மட்டும் நடித்து வந்த அவர் தெலுங்கில் ஜூனியர் என் டி ஆர் நடித்த தேவரா படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார். அதையடுத்துத் தற்போது ராம்சரணோடு பெட்டி படத்தில் நடித்து வருகிறார். ஜான்வி இன்னும் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்கவில்லை என்றாலும்  அவரின் இன்ஸ்டாகிராம் புகைப்படங்களுக்காகவே ஒரு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கி வைத்துள்ளார்.

சமீபத்தில் ஜான்வி கதாநாயகியாக நடித்த பரமசுந்தரி திரைப்படம் வெற்றி படமாக அமைந்தது. இதையடுத்து அவர் தனது தாயாரின் சூப்பர் ஹிட் படமான ‘சால்பாஸ்’ படத்தின் ரீமேக்கில் நடிக்கவுள்ளார். 1989 ஆம் ஆண்டு வெளியான சால்பாஸ் திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி இரட்டை வேடத்தில் நடிக்க ரஜினிகாந்த் மற்றும் சன்னி தியோல் ஆகியோர் மற்ற முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த படம் தமிழில் வெளியான வாணி ராணி படத்தின் (இந்தி ஒரிஜினல் சீதா அவுர் கீதா) படத்தின் கதையைத் தழுவியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நிலையில் இணையத்தில் அவரின் புதிய புகைப்படங்கள் வைரல் ஆகி வருகின்றன.

மீண்டும் பையா ஸ்டைலில் ஒரு படம் இயக்கும் லிங்குசாமி… ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் வித்யாசாகரின் மகன்!

மீண்டும் பையா ஸ்டைலில் ஒரு படம் இயக்கும் லிங்குசாமி… ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் வித்யாசாகரின் மகன்!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

இணைகிறது சிம்பு தேவன் & விமல் கூட்டணி… வெளியான தகவல்!

இணைகிறது சிம்பு தேவன் & விமல் கூட்டணி… வெளியான தகவல்!இயக்குனர் சிம்புதேவன் இம்சை அரசன் 23 ஆம் புலிகேசி திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தவர். அந்த படத்தில் அவர் வடிவேலுவைக் காட்சிப்படுத்தியவிதமும், நகைச்சுவைக் காட்சிகளும் இன்றளவும் சிரிப்புமழையை வரவழைக்கும் விதத்திலானவை.

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த ரிஷப் ஷெட்டி?

ஜூனியர் என் டி ஆர் & பிரசாந்த் நீல் படத்தில் இணைந்த ரிஷப் ஷெட்டி?கேஜிஎஃப் படங்களுக்குப் பிறகு இந்தியா முழுவதும் கவனிக்கப்படும் இயக்குனராக ஆகியுள்ளார் பிரசாந்த் நீல். இதையடுத்து அவர் இயக்கிய சலார் திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி தோல்வி படமானது. இதனால் அதன் இரண்டாம் பாகம் அப்படியே கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.

15 வயதில் எம்மி விருது… அடோலசண்ட்ஸ் சீரிஸ் புகழ் ஒவன் கூப்பர் சாதனை!

15 வயதில் எம்மி விருது… அடோலசண்ட்ஸ் சீரிஸ் புகழ் ஒவன் கூப்பர் சாதனை!இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் வெளியாகி உலகம் முழுவதும் பெருவாரியான பார்வையாளர்களால் தீவிரமாக விவாதிக்கப்பட்ட நெட்பிளிக்ஸ் தொடர்தான் ‘அடோலசன்ஸ்’. இங்கிலாந்தைக் கதைக்களமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொடர் சக பள்ளி மாணவியைக் கொலை செய்த சிறுவன் மற்றும் அவனின் குடும்பத்தாரை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது.

நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!

நடிகராக களமிறங்கிய ‘ஸ்டார்’ பட இயக்குனர் இளன்!தமிழ் சினிமாவில் பியார் பிரேமா காதல் திரைப்படம் மூலமாக இயக்குனராக அறிமுகமானவர் இளன். அந்த படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. அதையடுத்து கவினை வைத்து அவர் இயக்கிய ‘ஸ்டார்’ திரைப்படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸாகி எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

