Last Modified: ஞாயிறு, 3 மே 2026 (16:13 IST)

உலகிலேயே கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பெற்ற ஒரே திருடன் இவர் தான்.. 23,600 புத்தகங்கள் திருட்டு..!

வட அமெரிக்காவில் உள்ள நூலகங்களில் பல ஆண்டுகளாக விலைமதிப்பற்ற அரிய புத்தகங்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போயின. இதன் பின்னணியில் இருந்தவர் ஸ்டீபன் ப்ளம்பெர்க் . 
 
உலகிலேயே அதிக புத்தகங்களை திருடியவர் என்ற கின்னஸ் சாதனையை படைத்த இவரது செயல், 1990-களின் தொடக்கத்தில் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. 1970-களில் இருந்து 1990 வரை, வட அமெரிக்காவின் 268 நூலகங்களில் இருந்து சுமார் 23,600 அரிய புத்தகங்களை இவர் திருடியுள்ளார். இதன் மொத்த எடை சுமார் 19 டன்கள் ஆகும்.
 
மனநல கோளாறால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த ப்ளம்பெர்க், நவீன நிறுவனங்கள் அரிய புத்தகங்களின் மதிப்பை உணராமல் அலட்சியப்படுத்துவதாக நம்பினார். எனவே, அந்த வரலாற்று சின்னங்களைப் பாதுகாப்பதாக கருதி இந்த திருட்டுகளை செய்துள்ளார். 
 
நூலகங்களின் வரைபடங்களை ஆராய்ந்து, போலி அடையாள அட்டைகள் மற்றும் போலி சாவிகளை பயன்படுத்தி இவர் திருட்டுகளை அரங்கேற்றியுள்ளார். மெலிந்த உடல்வாகு கொண்ட இவர், காற்றோட்ட குழாய்கள் மற்றும் குறுகிய இடைவெளிகள் வழியாக சென்று பாதுகாப்பு வளையங்களை தாண்டினார்.
 
இறுதியாக, இவரது கூட்டாளியான கென்னத் ரோட்ஸ் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், FBI அதிகாரிகள் இவரை கைது செய்தனர். 1991-ல் நான்கு குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டது. இலக்கிய வரலாற்றிலேயே மிகவும் விசித்திரமான மற்றும் மிகப்பெரிய குற்றச் சம்பவமாக இது இன்றும் கருதப்படுகிறது.
 
