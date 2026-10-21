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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (16:16 IST)

முன்பதிவில் ரூ.5.44 கோடி வசூல்!.. ராமாயணா படம் செய்த சாதனை!...

ramayana
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (16:18 IST)
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ராமாயணக் கதை டிவி தொடர் மற்றும் திரைப்படங்களாக வெளிவந்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல லாபத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் பாலிவுட்டில் தற்போது உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் Ramayana : Rise of Legend.  இந்த திரைப்படத்தை நித்திஷ் திவாரி இயக்கியிருக்கிறார்.

இந்த படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமணாக நடிக்க, கேஜிஎப் புகழ் யஷ் ராவணனாக நடித்திருக்கிறார்.
அதிகமான பட்ஜெடில் ராமாயண திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது.

இந்த திரைப்படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு என பழ மொழிகளிலும் வெளியாகிறது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு இந்த திரைப்படம் நவம்பர் 5ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் முதல் நாளுக்கான முன்பதிவில் ரூ.5.44 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதுவரை 92 ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, போகப்போக இது இன்னும் அதிகரிக்கும் எனக்கு அளிக்கப்படுகிறது
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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