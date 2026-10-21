முன்பதிவில் ரூ.5.44 கோடி வசூல்!.. ராமாயணா படம் செய்த சாதனை!...
ராமாயணக் கதை டிவி தொடர் மற்றும் திரைப்படங்களாக வெளிவந்து ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று நல்ல லாபத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் பாலிவுட்டில் தற்போது உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம் Ramayana : Rise of Legend. இந்த திரைப்படத்தை நித்திஷ் திவாரி இயக்கியிருக்கிறார்.
இந்த படத்தில் ரன்பீர் கபூர் ராமணாக நடிக்க, கேஜிஎப் புகழ் யஷ் ராவணனாக நடித்திருக்கிறார்.
அதிகமான பட்ஜெடில் ராமாயண திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது.
இந்த திரைப்படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு என பழ மொழிகளிலும் வெளியாகிறது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு இந்த திரைப்படம் நவம்பர் 5ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் முதல் நாளுக்கான முன்பதிவில் ரூ.5.44 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதுவரை 92 ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, போகப்போக இது இன்னும் அதிகரிக்கும் எனக்கு அளிக்கப்படுகிறது
அதிகமான பட்ஜெடில் ராமாயண திரைப்படம் உருவாகியிருக்கிறது.
இந்த திரைப்படம் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு என பழ மொழிகளிலும் வெளியாகிறது. இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசையமைத்திருக்கிறார்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு இந்த திரைப்படம் நவம்பர் 5ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில் முதல் நாளுக்கான முன்பதிவில் ரூ.5.44 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இதுவரை 92 ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது, போகப்போக இது இன்னும் அதிகரிக்கும் எனக்கு அளிக்கப்படுகிறது