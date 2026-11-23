சிவகார்த்திகேயன், நெல்சனுடன் பூஜா ஹெக்டே! - வைரலாகும் போட்டோ
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வருபவர் பூஜா ஹெக்டே. தமிழில் மிஷ்கின் இயக்கிய முகமூடி திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர், பின்னர் தெலுங்கு மற்றும் இந்திப் படங்களில் நடித்துப் பிரபலமானார். நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்த பீஸ்ட் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழுக்கு ரீ-என்ட்ரி கொடுத்தார். இதன் மூலம் பூஜா ஹெக்டேவுக்கும் நெல்சனுக்கும் இடையே திரையுலகில் நல்ல நட்பு உருவானது. அதனைத் தொடர்ந்து சூர்யாவுடன் ரெட்ரோ, விஜய்யுடன் ஜன நாயகன் உள்ளிட்ட படங்களிலும் அவர் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சென்னையில் நேற்று நடைபெற்ற அனிருத் - காவ்யா திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் அஜித், தோனி, சிவகார்த்திகேயன், நெல்சன், பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்ட திரையுலக மற்றும் விளையாட்டுத் துறை பிரபலங்கள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியின் போது சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் நெல்சன் திலீப்குமாருடன் இணைந்து எடுத்துக்கொண்ட ஜாலியான புகைப்படத்தை நடிகை பூஜா ஹெக்டே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அந்தப் புகைப்படத்துடன், ஒரு கப் ஹாட் சாக்லேட்டும், நல்ல நண்பர்களின் துணையும்! என அவர் மகிழ்ச்சியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். திரையுலக நண்பர்களின் இந்தச் சந்திப்பு குறித்த புகைப்படம் தற்போது ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.